Угроза для южнокорейской металлургической промышленности

На фоне распространения протекционистской политики в международной торговле над южнокорейской металлургической промышленностью нависла угроза. Сеул принял предложение Вашингтона о введении квот на поставки профильной продукции на американский рынок, избежав высоких пошлин. Однако другие страны также вводят ограничения на импорт продукции металлургической и металлообрабатывающей отраслей. С чем связана нынешняя ситуация, и какие меры можно принять для её урегулирования, мы поговорим со специалистом по международной торговле профессором Чхве Бён Илем из международной магистратуры женского университета Ихва.



Южнокорейская металлургическая продукция высоко ценится во всём мире благодаря качеству и цене. После глобального экономического кризиса 2008 года спрос на данную продукцию упал во всём мире. Развитые страны всё активнее проводят протекционистскую политику, создавая всевозможные трудности для иностранных импортёров, заявляя, что это делается в целях защиты собственной промышленности. В этой ситуации такие крупные экспортёры стали как Республика Корея неизбежно несут убытки. Кроме того, за прошедшие 10 лет Китай нарастил производственный потенциал в этом секторе, активно финансируя профильные госкомпании. В развитых странах есть мнение, что Республика Корея реэкспортирует китайскую сталь. По этим причинам ситуация непростая.



По данным Корейской ассоциации внешней торговли, настоящее время действуют 95 ограничений на южнокорейскую сталь и продукцию металлообрабатывающей отрасли, в том числе антидемпинговые меры. Это почти половина мер, в отношении южнокорейской экспортной продукции. Причина такого давления на южнокорейскую профильную отрасль заключается в росте предложения со стороны Китая, который инвестировал в сталелитейную промышленность, и ужесточении протекционизма на мировом рынке.



Сталь - это важнейший компонент для всех секторов промышленности. В 60-е годы, несмотря на слабую экономику, мы сумели поднять эту отрасль. Конечно, в той ситуации сталь можно было завозить из-за рубежа. Республика Корея сумела создать крепкую металлургическую промышленность, поскольку правительство смотрело далеко вперёд, понимая, что в будущем это послужит развитию и других отраслей. После 2008 года, как я уже говорил, многие страны начали прилагать усилия для защиты собственной профильной отрасли. Протекционизм в торговле стал привычным после прихода к власти в США Дональда Трампа и выхода Великобритании из ЕС, поэтому сегодня нужно учиться жить с этим.



Начало такому давлению дали США. Теперь защитные меры приняли на Ближнем Востоке, а в ЕС рассматривают возможность их введения. В прошлом году Республика Корея экспортировала в ЕС сталь на сумму в 3 млрд 600 млн долларов. Для южнокорейской профильной отрасли Европа является четвёртым по размеру рынком после Китая, США и Японии. Поэтому, если ЕС начнёт сдерживать импорт данной продукции, то это грозит большими убытками для страны. Проблемой является то, что такая протекционистская тенденция может распространиться и на другие отрасли.



Если прогнозировать, какую следующую сферу может затронуть волна протекционизма, то такой сферой может стать автомобилестроение. Дональд Трамп постоянно задаёт вопрос, почему импортные пошлины в США – 2,5%, тогда как в ЕС показатель 10%, а в Китае 25%. Он выступает за устранение данного несоответствия. Трамп считает, что, если эти страны не будут покупать американские автомобили, то они должны снизить пошлину до американского уровня или Вашингтон повысит пошлину до уровня этих стран. Это может коснуться и полупроводников, которые являются главной составляющей новейших отраслей будущего. Если это произойдёт, то Республику Корея настигнет удар.



В мае общий объём южнокорейского экспорта автомобилей, полупроводников и стали составил 17 млрд 399 млн долларов. Это 34% от всего экспорта. Но поставки за рубеж постепенно сокращаются из-за давления со стороны США. Такая ситуация может повториться с автомобильной отраслью. На полупроводники приходится 20% всего южнокорейского экспорта. Но в последнее время Китай начал расследование в отношении южнокорейских профильных компаний. Проблема в том, что именно КНР является крупнейшим импортёром полупроводников из РК. Поэтому ситуация сейчас довольно шаткая.



При сохранении нынешнего протекционизма на мировом рынке повысятся экспортные цены. Это приведёт к сокращению продаж, что станет причиной сокращения рабочих мест в промышленности. Чтобы избежать протекционизма можно перенести производство в страны, где сбывается продукция. Но и в этом случае работу теряют южнокорейские граждане. Кроме того, пострадают не только отрасли, оказавшиеся под непосредственным ударом, но и связанные с ними. Поэтому в худшем случае можно ожидать более значительного спада в росте экономики, чем раньше. Это приведёт к снижению качества жизни населения и другим подобным последствиям.



Протекционизм в торговле - это зло, сдерживающее рост экономики. С июня США наложили высокие пошлины на сталь и продукцию из алюминия из ЕС, Канады и Мексики. В итоге, эти страны обратились в ВТО с жалобой. Подобная ситуация в мире приобретает всё более широкие масштабы. Это чревато сокращением мировой торговли. Поэтому необходимо разрабатывать экономическую политику очень продуманно, глядя в будущее.

