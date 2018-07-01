Оценка экономической политики правительства Мун Чжэ Ина

На минувшей неделе Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США повысил процентную ставку на 0,25%, и она составила 1,75-2% годовых. Это второе с начала года повышение ставки. Первое было проведено в марте. Особое внимание вызывают дальнейшие действия ФРС. Половина членов комитета прогнозируют, что в этом году повышение ставки произойдёт ещё два раза. О том, к чему может привести политика Федеральной резервной системы США, мы поговорим с профессором Ким Гван Соком из магистратуры международный отношений университета Ханян.



13 июня ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0,25%. Теперь она составляет 1,75-2% годовых. Кроме того, было озвучено предположение, что в этом году показатель будет повышен ещё дважды. Ранее прогнозировалось одно дополнительное повышение. В этой связи на рынке наблюдается волнение. В Республике Корея ситуация усугубляется тем, что в последний раз Банк Кореи не повышал учётную ставку вслед за США. Поэтому разница между показателями двух стран увеличилась ещё больше в пользу США. В этой связи особый интерес вызывает вопрос, будет ли повышена учётная ставка Банка Кореи?



Повышение базовой процентной ставки США было ожидаемо, учитывая улучшение показателей роста американской экономики, инфляции и прогнозов уровня безработицы. Проблема в скорости этого процесса, которая постепенно набирает обороты. Банк Кореи в ноябре прошлого года повысил учётную ставку до полутора процентов. С тех пор она находится в замороженном состоянии, но из-за нынешнего повышения в США разница между показателями двух стран составила полпроцента. Этот разрыв будет продолжать расти, что является фактором дестабилизации на рынках развивающихся стран.



Повышение базовой процентной ставки ФРС говорит о росте стоимости доллара. Если развивающиеся страны не последуют примеру США, то их национальные валюты будут быстро ослабевать по отношению к доллару. Важная проблема, которая может возникнуть, это массовый отток инвестиций. Это приведёт к ещё большему ослаблению местных валют и возможному валютному кризису. Такие проблемы могут привести к экономическому кризису в развивающихся странах.



Финансовые рынки развивающихся стран находятся в напряжении из-за высокой процентной ставки ФРС США. 13 июня ценность аргентинского песо к доллару упала на 1,95% до минимальной в истории отметки в 26,26 песо за доллар. В этой связи, чтобы остановить падение песо центральный банк Аргентины повысил ставку до 6,75%. Однако это не остановило отток иностранного капитала из страны. Аналогичная ситуация может случиться и в других развивающихся странах. Растёт обеспокоенность и на южнокорейском финансовом рынке.



Из-за растущей разницы между южнокорейской и американской учётными ставками на южнокорейском рынке серьёзно озабочены проблемой возможного оттока капитала. Однако в нашей стране это явление проявляется не так отчётливо, как в ряде других развивающихся стран. Это связано с такими факторами как уверенные темпы стабилизации отечественной экономики, а также сглаживание рисков, связанных с КНДР. Однако, если США продолжат повышать процентную ставку, а мы нет, избежать опасений об оттоке капитала полностью не удастся. Данная проблема вряд ли приобретёт серьёзный характер, но нужно помнить о вероятности её усугубления.



После того, как в США была повышена базовая процентная ставка, в Сеуле состоялось заседание правительства по вопросам макроэкономики. Его участники обсуждали вопросы предотвращения нестабильности на рынке. В Республике Корея уже долгое время фиксируется профицит платёжного баланса, а валютные запасы превышают 400 млрд долларов. Учитывая это и другие показатели хорошего состояния экономики, на заседании пришли к выводу о низкой вероятности оттока капитала. Но от этого Банку Кореи легче не становится.



В процессе повышения базовой процентной ставки США другие крупные страны, в том числе ЕС и Япония, не могут оставаться в стороне. Доллар, евро и иену называют основными оборотными средствами в мире. В ситуации, когда доллар укрепляется, Япония и ЕС вынуждены действовать. И если раньше они все вместе активно развивали политику количественного смягчения, то сегодня движение идёт в обратную сторону. В этой ситуации перед Республикой Корея стоит непростой выбор. Развивающиеся страны беспокоятся о возможном оттоке капитала, а развитые сокращают программу количественного смягчения. Республика Корея должна следовать в русле этого течения, повышая учётную ставку. Но для этого нужен хороший рост экономики, который пока недостаточен. В этой связи Банк Кореи оказался в очень неоднозначной ситуации.



Многие крупнейшие страны мира постепенно отказываются от политики количественного смягчения. Но Республика Корея не может спешить с повышением учётной ставки. Если Банк Кореи пойдёт на это, такой шаг приведёт к усугублению проблемы задолженности домохозяйств. Кроме того, пока трудно делать прогнозы относительно показателей экспорта и потребительских цен. При всей неоднозначности ситуации абсолютно ясно, что оставить ситуацию без изменений нельзя.



В этом году осталось два квартала. Первые два месяца каждого из них это время, когда учётная ставка может быть повышена. Я думаю, что это произойдёт к концу года. Повышение должно быть проведено ко времени очередного увеличения учётной ставки в США, то есть, примерно в июле-августе. Я думаю, что будет решено не допускать дальнейшего увеличения разрыва между ставками двух стран.



Несмотря на риски, есть предположение, что Банк Кореи всё-таки повысит учётную ставку, чтобы максимально уменьшить возможные негативные последствия от увеличения разницы в ставках Республики Корея и США. Решение может быть принято уже в августе. Этому вопросу на рынке уделяется большое внимание.

