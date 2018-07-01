Торговый конфликт между США и Китаем и южнокорейская экономика

Торговый конфликт между США и Китаем набирает обороты. Стороны поочерёдно накладывают друг на друга высокие пошлины, вызывая опасения других торговых партнёров. Сегодня мы попытаемся разобраться в этой ситуации, отрицательные последствия которой неизбежны для южнокорейской экономики. Поможет нам в этом директор Института экономики США и Китая г-н Чо Ён Чхан.



Торговое противостояние США и Китая началось после того, как Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 6 июля дополнительные 25-процентные пошлины на китайские товары 1.102 наименований общей стоимостью 50 млрд долларов. Это санкции, основанные на 301-й статье закона о торговле. Ответ Китая последовал незамедлительно. Он предпринял аналогичные шаги в отношении американских товаров. В этой связи 18 июня Дональд Трамп дал указание подготовить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для их возможного обложения дополнительными 10-процентными пошлинами. Белый дом даёт понять, что Китаю не избежать торговой войны, если Пекин не изменит неразумную торговую политику и не пойдёт на значительное расширение импорта. Вряд ли Пекин сразу уступит США, поэтому высока вероятность того, что китайские власти будут давать адекватные ответы на новые ограничительные меры США, что действительно может привести к торговой войне.



США и Китай уже обмениваются ударами, принимая жёсткие меры по повышению пошлин. Ни одна из сторон не намерена уступать. В этой связи напряжённость только нарастает. Это может осложнить ситуацию в мировой экономике.



Из-за опасений по поводу торговой войны между двумя странами крайне дестабилизировалась ситуация на мировых рынках ценных бумаг и на рынке нефти. Для Китая такая война может очень дорого обойтись. Поэтому на Шанхайской бирже композитный индекс впервые за два года упал ниже 3.000 пунктов. Такая же ситуация складывается с ценными бумагами китайских компаний, работающих с новейшими технологиями, которые размещены на зарубежных рынках. На мировых биржах спад особенно коснулся автомобильной отрасли. Это связано с тем, что Дональд Трамп не исключил возможности повышения пошлин на импортные автомобили и автозапчасти. Это нанесёт удар по Германии, Японии и Республике Корея, чьи автомобилестроительные компании очень плотно работают с американским рынком.



После того, как 18 июня президент США Дональд Трамп указал на возможность введения новых дополнительных пошлин, некоторый спад наблюдался на биржах Китая, Тайваня и Гонконга. Это связано с опасениями инвесторов о том, что торговая война США и Китая может затормозить рост мировой экономики. На этом фоне снизились мировые цены на сырьё.



Насторожённость наблюдается не только на финансовом, но и на валютном рынке. Если взглянуть на последние торги в период с 5 по 20 июня, то отмечается, что на нашей бирже чистая продажа бумаг отечественных компаний иностранцами составила 1 млрд 197 млн долларов. На мировом валютном рынке капитал сосредотачивается вокруг американских гособлигаций, которые считаются относительно стабильными. Поэтому доллар постепенно крепнет. В случае усиления противостояния США и КНР наибольший удар получат страны, ведущие активную внешнюю торговлю и зависимые от китайского рынка. Есть опасения значительного обвала валют Республики Корея, Австралии, Сингапура, Малайзии и других стран.



21 июня главный индекс Корейской биржи KOSPI завершил торги на отметке 2.337,83 пункта, сократившись на 1,1% по сравнению с предыдущим днём. Это самый низкий показатель с 6 сентября прошлого года. В тот же день курс национальной валюты вырос на 7,7 воны, составив 1.112 вон за доллар. Это максимальная отметка за последние семь месяцев. Ситуация связана с выводом капитала из активов, которые инвесторы считают нестабильными в свете противостояния США и Китая. Между тем, нынешняя ситуация влияет на экспорт.



Республика Корея входит в семёрку крупнейших экспортёров мира. По сравнению с другими странами, у нас очень высокая зависимость от рынков США и Китая. По данным МВФ, на них приходится 36,7% южнокорейского экспорта. А зависимость экономики от экспорта составляет 13,8%. Учитывая, что 80% экспорта в Китай - это промежуточные и капитальные товары, если Китай снизит поставки в США на 10%, то южнокорейские поставки в Китай уменьшатся на 28,2 млрд долларов в год.



В общем объёме южнокорейского экспорта доля Китая составляет 25%, а США - 12%. Поэтому торговый конфликт этих двух стран не может не сказаться на южнокорейской экономике. Эксперты Корейского института промышленной экономики и торговли считают, что, если США и Китай в действительности введут 25-процентные взаимные пошлины, то южнокорейский экспорт в США сократится на 60 млн долларов, а в Китай на 280 млн долларов в год. Конечно, до 6 июля стороны ещё могут договориться. Но, чтобы обезопасить себя, нужно принимать меры.



Торговая война между США и Китаем скажется на всей мировой экономике, создав отрицательные последствия и для этих двух стран. В этой войне нет победителей, но стороны пока не намерены ослаблять хватку. В этой ситуации РК должна расширять экспортные рынки, смягчая риски, а также расширять неправительственные каналы торгового партнёрства с США. Нужно готовиться к худшему сценарию развития ситуации, в том числе относительно возможности влияния на РК американских мер давления, первоначально направленных на Китай.



В нынешней ситуации Республика Корея находится под ударом, поэтому необходимо оперативно менять структуру экономики, которая зависит от ограниченного числа ряда рынков, обеспечив баланс между экспортом и внутренним рынком.

