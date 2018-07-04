Эпоха 52-часовой рабочей недели

В Республике Корея началась эпоха баланса между работой и домом. С введением 52-часовой рабочей недели люди получили возможность посвящать вечера своей семье или другим личным делам. Прежде максимальная длительность рабочей недели составляла 68 часов. О том, какими переменами для южнокорейского общества это может обернуться, мы поговорим с директором Института экономических исследований Чхамчжоын г-ном Ли Ин Чхолем.



Это было предвыборное обещание президента Мун Чжэ Ина. Речь идёт о цели сократить к 2020 году длительность рабочего времени до 1.800 часов в год, что соответствует среднему показателю по странам ОЭСР. Поэтому с июля во всех компаниях, в которых работают более трёхсот человек, вводится рабочая неделя, продолжительностью максимум 52 часа. Это 40 часов за пять рабочих дней и максимум 12 часов в выходные дни. Для компаний, в которых работают от 50 до 300 человек, новые правила вступят в силу с января 2020 года, а от 5 до 50 человек - с июля 2021 года.



Данная мера правительства направлена на повышение производительности труда и обеспечение баланса между работой и домом. Республика Корея стоит на пороге уровня валового национального дохода на душу населения в 30 тысяч долларов. Но проблема чрезмерно продолжительного рабочего времени всё это время оставалась нерешённой. Среднегодовой показатель составляет 2.052 часа, в то время как по странам ОЭСР она составляет 1.707 часов. При этом производительность труда в Республике Корея составляет 34,4 доллара, а в среднем по ОЭСР – 52 доллара. Меры правительства направлены на исправление этой ситуации и создание рабочих мест.



Правительство и трудящиеся надеются, что сокращение рабочего времени приведёт к созданию новых рабочих мест. Ведь для сохранения объёма производства предприятия будут вынуждены дополнительно нанимать людей. По данным Управления бюджетной политики Национального собрания, в связи с введением 52-часовой рабочей недели эффективность рабочего времени сокращается на 6 млн 470 тыс. долларов. Для того, чтобы восполнить эту нехватку, предприятия должны будут дополнительно нанять от 125 до 160 тыс. человек. Примерно такой же позиции придерживается и Корейский институт труда – от 111 до 193 тыс. новых работников.



Предполагается, что с увеличением длительности свободного времени активизируется рынок услуг. Тем временем крупные компании корректируют графики, чтобы соответствовать 52-часовой рабочей неделе.



Компания Samsung Electronics с октября прошлого года в рамках подготовки к сокращению рабочего времени с 15 января ввела новый рабочий график. Поставлена цель эффективного снижения объёма нерабочего времени. Обеденный перерыв, время на курение, кофе-таймы и подобное времяпровождение было исключено из рабочего времени. Кроме того, руководители отделов несут прямую ответственность за соблюдение новых временных рамок. В Samsung действует система 7-4. Согласно ей сотрудник может приходить на работу в 7 часов утра, а уходить домой в 4 часа дня. LG Electronics также работает в этом направлении. В тестовом режиме 40-часовая неделя действует в отношении офисных сотрудников. Сложности возникают в производстве. С марта новые условия труда распространены на все производственные объекты. Введены скользящие выходные. То есть, если в выходные пришлось работать, то отдохнуть можно в середине недели.



Крупные компании вводят гибкий график работы, а также привлекают новые кадры для того, чтобы соответствовать новым условиям труда. Сокращая рабочее время, для повышения производительности работодатели стремятся чётко обозначить время работы и отдыха. Где-то закрывают курилки, в других компаниях в автоматическом режиме отключают компьютеры ко времени завершения рабочего дня. Проблема малых и средних компаниях.



Работники и работодатели в малых и средних компаниях одинаково озабочены своим будущим. Работник опасается возможного сокращения его зарплаты в связи с сокращением рабочего времени, а работодатель - роста расходов в связи с необходимостью найма новых людей. Управление бюджетной политики Национального собрания провело анализ путём симуляции реальных последствий введения 52-часовой рабочей недели. Выяснилось, что у тех, кто работал прежде более 52 часов, доход сократится на 365 долларов. Это на 11% меньше, если исходить из показателя средней зарплаты 3200 долларов. По данным Института малого и среднего бизнеса, небольшие предприятия будут вынуждены дополнительно тратить на увеличение штата около 12 млрд долларов в год.



Мало того, что нововведение приведёт к огромным дополнительным затратам, 70% этих затрат придутся на малые и средние компании. Много предприятий, в которых сложно изменить режим работы. К примеру, это строительная отрасль, которая во многом зависит от погоды. Новые условия могут вызвать отставание от графиков и спешку, чреватую производственными авариями. Многие компании в финансовом секторе или в сфере информационных технологий вынуждены работать практически круглосуточно. Именно поэтому необходимо тщательно проработать возможные побочные явления.



Итак, проблема в дополнительных расходах. Представители деловых кругов, добивавшиеся определённых результатов за счёт чрезмерного труда работников, теперь вынуждены увеличивать штат, чтобы сохранить уровень производства. В этой ситуации я согласен с позицией о том, что нельзя допустить, чтобы финансы стали средством решения проблемы. Для того, чтобы минимизировать отрицательные последствия сокращения рабочего времени, правительство, работодатели и трудящиеся должны совместными усилиями сосредоточиться на повышении производительности. Каждая из сторон должна максимально выкладываться, чтобы избежать отрицательных последствий. Одной из самых ожидаемых проблем является неоднозначное руководство со стороны правительства, которое должно быть максимально точным, чтобы не столкнуться с неразберихой на местах. Важно отразить особенности каждой отрасли, специализации предприятий и даже сезоны.



Проблемы были и в 2004 году, когда вводили пятидневку. На этот раз тоже не всё гладко, к тому же сам процесс идёт гораздо быстрее, чем в прошлом. Поэтому правительство ввело полугодовой переходный период для введения 52-часовой рабочей недели. Для решения всех проблем, связанных с этим, правительство, деловые круги и рабочие должны приложить совместные усилия.