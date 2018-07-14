Изменения в южнокорейской налоговой системе

3 июля специальный комитет по финансовой реформе при президенте представил рекомендации об ужесточении налогообложения доходов от финансовой деятельности и повышении налога на недвижимость. Подробнее об их сути мы поговорим с главным экспертом по вопросам недвижимости банка Кунмин г-ном Пак Вон Гапом.



Стала известна суть поправок в налоговое законодательство, в том числе в сфере налога на недвижимость. Самое интересное в проекте - это общий налог на недвижимость, который будет изменён впервые за 10 лет. При определении ставки налога применяется оценочная стоимость недвижимости. Её коэффициент по отношению к реальной рыночной стоимости сегодня составляет 80%. Комитет рекомендовал ежегодно повышать его на 5%, чтобы к 2022 году он составил 100%. Помимо этого есть отдельный налог на землю, если речь заходит об офисных или коммерческих зданиях. На них предлагается увеличить налог. Предлагают также повысить налог на доход от арендной платы.



Суть поправок, которые представил специальный комитет по финансовой реформе, заключается в уравнивании коэффициента оценочной стоимости недвижимости с реальной рыночной. То же самое касается и размера налога. В 2008 году, когда президентом страны стал Ли Мён Бак, была проведена либерализация налогообложения недвижимости. С чем же связаны нынешние перемены?



Главная причина заключается в стремлении сделать налог на недвижимость более логичным. Если его просто повысить, то это может вызвать недовольство, поскольку он касается граждан, которые относятся к классу ниже среднего. Но общий налог на недвижимость распространяется только на тех, кто имеет дорогостоящие дома, здания и землю, а также несколько единиц недвижимости. То есть это налог для богатых. После послаблений во время работы администрации президента Ли Мён Бака размер налоговых сборов и количество налогооблагаемых граждан значительно сократились. Тогда озвучивались сомнения о том, является ли система налогообложения справедливой.



После послаблений 2008 года количество граждан, на которых распространялся общий налог на недвижимость, сократилось на 47,3%. По состоянию на конец 2015 года доля налоговых сборов составила 0,8% ВВП страны. Нынешние меры могут привести к увеличению налоговых поступлений на 1 млрд долларов. На этом фоне интересна реакция обеспеченных слоёв населения, которых это коснётся напрямую.



Владельцам нескольких единиц недвижимости есть о чём задуматься. Наверное, многие будут искать выход путём предоставления площадей в аренду. Возможно, они обратят свой взор на сдачу помещений в аренду под коммерческие цели. Подобное было в 2005 году, когда правительство уже принимало аналогичные меры. Но сегодня учётная ставка растёт, а потребление остаётся на низком уровне. Кроме того, многие будут пытаться сокращать количество недвижимости в пользу других видов имущества.



Пока рынок никак не отреагировал на объявление проекта поправок в налоговое законодательство. Однако в ближайшее время ожидается сокращение операций на рынке недвижимости. Между тем, поправки касались также доходов от финансовой деятельности.



Примерно 310 тыс. сотрудников финансового сектора зарабатывают от 10 до 20 тыс. долларов в месяц. Сейчас объектами общего налога на доход от финансовой деятельности являются 90 тыс. человек, доход которых превышает 20 тыс. долларов. Таким образом, если по предложению комитета, налог распространится на категорию с доходом от 10 тыс. долларов, то показатель вырастет до 400 тыс. человек. Но в правительстве и правящей партии занимают сдержанную позицию, указывая, что данная мера преждевременна. Она может сказаться также на пенсионерах и представителях среднего класса, которые являются участниками финансовых программ, предлагаемых банками и инвестиционными агентствами. Поэтому вероятно, что данная рекомендация не будет претворяться в жизнь.



Рекомендации комитета по финансовой реформе направлены на повышение справедливости налогообложения, поскольку 90% дохода в сфере финансов приходятся на 10% наиболее обеспеченного слоя населения. Но в министерстве планирования и финансов считают, что вряд ли планка для категории объектов данного налога будет снижаться уже со следующего года. Данная мера нанесёт удар по пенсионерам, относящимся к среднему классу, и отрицательно скажется на их потребительской активности.



В стране сейчас 40 территориальных единиц, в которых действует режим жёсткого контроля за рынком недвижимости во избежание спекуляций. В их числе Сеул. Обычно в таких зонах, если владелец нескольких объектов недвижимости продаёт один из них, он должен выплатить налог на продажу, составляющий 52-62% стоимости недвижимости. Если недвижимость находится в его собственности долгое время, налоговая ставка значительно сокращается. Но в этих зонах таких льгот нет. То есть, если человек из-за усиления налогового бремени захочет продать дом, то сделать это он не сможет. Поэтому меры, представленные комитетом, требуют доработки.



Правительство намерено на основе рекомендаций подготовить направления налоговой политики, которые в сентябре должны быть представлены в Национальное собрание. До конца года представленные инициативы должны быть приняты, а затем введены с начала следующего года.

