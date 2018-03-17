Сегодня в мировой экономике новые тренды, в том числе развитие четвёртой промышленной революции. Ключевые позиции занимают те компании, которые оперативно реагируют на меняющиеся условия глобальной конкуренции на фоне появления новейших технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей и другие. С сегодняшнего дня мы будем знакомиться с южнокорейскими компаниями, которые стоят во главе перемен, вооружившись инновационными идеями. Первым на очереди является оператор мобильной связи КТ, который в ходе зимней Олимпиады в Пхёнчхане первым в мире представил услуги связи нового поколения 5G.

Подробнее об этом нам расскажет глава отдела сетевой стратегии г-н Ким Ён Ин.







Во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане наша компания КТ организовала специальные павильоны в самом Пхёнчхане, Канныне и Сеуле, где было много туристов и участников Игр. Там мы разными способами показали работу 5G. Среди наиболее удачных контентов можно указать реалистичный медиа-сервис, который показывает соревнования не со стороны, как обычно, а переносит простого зрителя прямо на стадион. К примеру, в бобслее к саням были прикреплены специальные камеры 5G, которые транслировали соревнования. Зритель получил возможность ощутить себя в санях в реальном времени. Прежде в таких случаях видео просто передавалось через ряд камер, фиксировавших внешнюю картинку. Кроме того, технологии 5G использовались в церемонии открытия Игр, обеспечив незабываемые ощущения.



Зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане стали ещё более красочными благодаря применению технологий компании КТ. На территории стадионов и других олимпийских объектов создана сеть связи 5G, которая в 20 раз быстрее, чем LTE. Среди представленных контентов была система Time-Slice, которая представляла сеть из фотографий, снятых на 100 камер. Она выглядела как движущееся изображение, будто снятое на видеокамеру. Была там представлена и услуга Omni View, представлявшая различную информацию о соревнованиях, в том числе возможность увидеть любой момент в режиме реального времени. Нельзя не отметить и Sync view – вид от лица спортсмена. Перформанс с голубями мира на открытии Олимпиады также был подготовлен на основе сети 5G. Многие иностранные СМИ положительно описали дебют 5G компании КТ. Конечно, этому предшествовала большая работа. Для обеспечения инфраструктуры вещания и связи Олимпиады в Пхёнчхане компания КТ создала сеть длинной более 11 тыс. км. Привлечено большое количество экспертов. Создана действующая и главное новая система связи и вещания. Результатом этого стал успешный дебют 5G.



Олимпиада - это международный фестиваль спорта. Вместе с тем, это арена для демонстрации новейших технологий страны-организатора. На Играх в Берлине в 1936 году впервые была организована прямая трансляция в черно-белом цвете. В 1964 году на играх в Токио Япония впервые провела прямую трансляцию в цвете. Компания КТ является официальным партнёром Олимпийских игр в области связи, а также одним из трёх главных операторов связи в стране. Она успешно продемонстрировала задел южнокорейских технологий 5G, закрепив за Республикой Корея статус сильной державы в сфере информационно-коммуникационных технологий. Если бы этого не удалось сделать, то, скорее всего, связь нового поколения 5G была бы показана на Олимпиаде-2020 в Токио.



История компании КТ начинается в 1885 году в качестве первого в Корее телеграфного учреждения. После освобождения Кореи учреждение получило статус министерства связи, а затем Korea Telecom Authority. В 2001 году она получила нынешнее название КТ. Итого 130 лет истории. На её счету немало знаковых событий: 1988 год – наступление новой эпохи – телефон в каждом доме, 1994 год – введение первых в Азии услуг коммерческого интернета KORNET, вторая половина 1990-х – лидер на рынке услуг связи CDMA и PCS, вторая половина 2000-х – компания находится в авангарде развития информационно-коммуникационных технологий в стране. Новой вехой в этой череде стал и нынешний год.



Компания КТ получила большой и уникальный опыт в ходе подготовки к представлению услуг 5G в Пхёнчхане. Установлены спецификации, получено уникальное оборудование, создана сеть. Таким образом, компания приблизила момент коммерциализации технологии на глобальном рынке. После Олимпиады компания намерена приложить все усилия для своевременной реализации технологий 5G, которые являются одними из ключевых для четвёртой промышленной революции.



Компания уже закрепила за собой статус первооткрывателя в работе связи нового поколения. Теперь она нацелена на её коммерциализацию.







На основе опыта, полученного в ходе Олимпиады в Пхёнчхане, КТ к началу 2019 года намерена впервые в мире добиться коммерциализации 5G. Для этого в январе началась работа по выбору партнёра в вопросе производства оборудования для инфраструктуры 5G. Партнёра планируется выбрать до июня, когда завершается аукцион частот. Ожидается, что в четвёртом квартале будет завершена разработка оборудования с применением всех наработок, полученных во время Олимпиады в Пхёнчхане. Тогда начнётся работа по установке оборудование по всей стране. В начале следующего года, когда появятся первые аппараты с поддержкой 5G в виде смартфонов, можно будет объявить о начале коммерческой эксплуатации связи нового поколения.



Ожидается, что появление 5G на общем рынке может вызвать к 2035 году положительный экономических эффект в 16-ти отраслях в размере 12 млрд долларов. Таким образом, компания КТ имеет все шансы на большой успех на новом рынке, держась в лидерах четвёртой промышленной революции.