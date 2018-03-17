Компания Orion - глобальный производитель кондитерских изделий

Сегодня мы познакомим вас с компанией Orion (오리온), которая, благодаря своей особой стратегии, стала по-настоящему глобальным производителем кондитерских изделий. У микрофона - нчальник отдела общественных связей г-н Юн Хён Хо.



Компания Orion - единственная из отечественных компаний шесть лет подряд входит в первые 15 крупнейших профильных предприятий из рейтинга TOP-100, который составляется американским отраслевым изданием Candy Industry. В этом году мы заняли 14-ое место. Это стало возможно благодаря активному продвижению за рубежом новой продукции. Это Toonis, O'Star и другие. Компания разместила производства в Китае, Вьетнаме и России. Это база для экспорта продукции более чем в 60 стран мира. В прошлом году только во Вьетнаме было продано 500 млн единиц известного кондитерского изделия Choco Pie, что доказывает глобальный статус компании. В России этот продукт стал народным. Наша продукция пользуется большой популярностью среди потребителей в разных странах.



Компания Orion была основана в 1956 году. Она быстро стала брендом, выпустив настоящие хиты. Сегодня это глобальная компания.



В 1993 году мы открыли офис в Пекине. Это произошло практически сразу после установления дипломатических отношений. В 1995 году были организованы первые поставки во Вьетнам, а в 1997 году возле Пекина была построена фабрика. Так о нашей главной продукции Choco Pie начали потихоньку узнавать во всём мире. На зарубежном рынке мы достигли большого успеха.



В Китае до 2014 года ежегодные продажи пяти наименований брендов компании Orion превышали 90 млн долларов. В России в 2015 году продажи в составили 500 млн единиц







Покупают те продукты, которые по вкусу. Более 40 лет мы удерживаем марку Choco Pie. Секрет этого в усилиях по контролю за качеством, в нашем ноу-хау, позволяющим удовлетворить самые разные вкусы. На самом деле у всех видов Choco Pie базовый состав сырья не сильно отличается, но мы вносим некоторые изменения во вкус этого изделия в зависимости от культуры и предпочтений той или иной страны. В качестве примера возьмём желатин. Он в основном получается из свиной шкуры. В случае с рынками мусульманских стран, где свинину не употребляют, для получения желатина применяется говяжья шкура. Соответственно имеется и лицензия, указывающая, что Choco Pie является халяльным.



Choco Pie появился в 1974 году, когда южнокорейская экономика пошла вверх, и потребители стали искать всё более премиальные сладости. На этой волне компания приступила к разработке новой продукции. В одной из развитых стран представитель компании попробовал печенье в шоколаде. Чрез два года работы рынок вышел Choco Pie. В нём не применялись алкоголь или консерванты. Теперь этот вкус знают во многих странах – от России до Ближнего Востока. Работа над улучшением вкуса продолжается.



Можно сказать, что ключом к дверям мирового рынка стала стратегия натурализации, которая совмещает корейскую дружбу – главную ценность бренда Choco Pie и местный менталитет. К примеру, в Китае в отношениях с людьми очень ценится качество добродетельности и праведности. Поэтому с 2008 года на упаковке Choco Pie, выпускаемой для местного рынка, мы начали печатать иероглиф с таким значением. Во Вьетнаме есть слово Tinh Cam - чувство любви. На основе этого сейчас мы строим маркетинговую стратегию на местном рынке, используя слово Tinh. Это приносит пользу. Choco Pie пользуется там народной любовью, его даже ставят на традиционный поминальный стол.



Стратегия приспособления к местным культурам является двигателем роста для компании. Как результат, Orion наращивает своё присутствие на мировом рынке. На этой волне компания продолжает работать над новыми идеями.







Созданная в 1956 году, компания Orion развивалась как кондитерское предприятие более 60 лет. Однако с недавних пор мы начали расширять спектр продукции, разрабатывая продукты здорового питания, еду быстрого приготовления, десерты и напитки. Четыре новых проекта успешно развиваются не только в Корее, но и в Китае, странах Юго-Восточной Азии. Мы планируем в долгосрочной перспективе вырасти в производителя широкого спектра продуктов питания глобального уровня. В следующем году мы планируем представить воду, созданную на основе вулканической морской воды, получаемой на острове Чечжудо. В Китае сегодня спрос на подобную оздоровительную воду быстро растёт. Поэтому на этом рынке мы планируем вести активную маркетинговую работу.



Orion начинает путь к новой цели стать глобальным производителем широкого спектра продуктов питания. Это внесёт вклад в распространение и укрепление узнаваемости южнокорейских брендов K-Food.