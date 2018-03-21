Компания SG Robotics – разработчик робототехники для инвалидов

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, сумевшей привлечь внимание мирового рынка новыми идеями. Сегодня на очереди компания SG Robotics (SG로보틱스). Она занимается разработкой робототехники, которая помогает инвалидам и слабым людям, испытывающим трудности с передвижением. О ней нам расскажет ведущий специалист исследовательского центра компании г-н На Бён Хун.



На нынешней Паралимпиаде в Пхёнчхане впервые в мире паралимпийский огонь нёс инвалид, использовавший для ходьбы разработанный нами роботизированный костюм WalkON Suit. В 2016 году эта разработка получила бронзу на Кибатлоне (Cybathlon) — международных соревнованиях спортсменов-инвалидов, которые используют бионические протезы или другие механические устройства. То есть, наши технологии получили мировое признание. На этот раз о наших технологиях в робототехнике узнают во всём мире. Вокруг нас много людей, которые не могут ходить без посторонней помощи. Мы надеемся, что вид инвалида, который идёт самостоятельно, одев специальный роботизированный костюм, увидят многие инвалиды во всём мире, что даст им надежду.



Паралимпиада, закрывшаяся 18 марта, стала платформой для десятидневного соперничества спортсменов-инвалидов со всего мира. Этому великолепию предшествовала эстафета паралимпийского огня, протяжённостью которой составила 2.018 км. Первыми 3 марта факел взяли в руки Ли Ён Ро, который прошёлся в роботизированном костюме WalkON Suit, и разработчик костюма профессор Кон Бён Чхоль из университета Соган.





WalkON, разработанный компанией SG Robotics, имеет конструкцию, имеющую плотный контакт со стопами, коленями, лодыжкой человека. Его мощность – максимальная среди аналогов - 250 ньютон-метров, а скорость 45 оборотов в минуту (RPM). Несколько моторов двигают суставы. В 2016 году компаний сумела занять третье место на Кибатлоне в категории одеваемой робототехники. Это большой успех, учитывая, что в мероприятии участвовали крупнейшие профильные компании мира, в том числе известная Ottobock, исследовательский центр, поддерживаемый NASA и многие другие.SG Robotics делает роботов, которые дают людям с парализованной нижней частью тела, возможность ходить и восстанавливаться. Эта компания изучает технологии, которые повышают эффективность человеческих возможностей через робототехнику. Тем самым, SG Robotics даёт инвалидам надежду и приближает момент прихода мира, в котором человек будет жить вместе с роботами.