Компания Ncloud24 – один из лидеров в сфере облачных вычислений

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, сумевшей привлечь внимание мирового рынка новыми идеями. Сегодня на очереди компания Ncloud24 (엔클라우드24), которая является одним из ведущих отечественных предприятий в сфере облачных вычислений. У микрофона – президент компании г-н Мэн Сан Ён.



С момента создания в 2003 году компания занимается предоставлением услуг хостинга серверного и сетевого оборудования Internet Data Center. С 2011 года мы обратили внимание на потенциал облачных технологий. С этого момента компания стала выполнять роль брокеров облачных услуг. В нашей стране началось всё с проекта KT Cloud. На тот момент существовали такие сервисы как Amazon Web Service. Ещё не было понятия услуг с применением облачных технологий. Люди не знали об этом. Понимая потенциал данных технологий, мы создали брэнд Cloud 24, что стало началом в этой сфере.



Технологии Cloud позволяют хранить данные, которые прежде держались в компьютерах и на чипах памяти USB. Для их использования достаточно иметь выход в интернет. Данные технологии являются одной из основ эпохи четвёртой промышленной революции, в которой практически всё объединено интернетом. Это связано с востребованностью облачных хранилищ, которые позволяют сохранять и обрабатывать огромный объём информации, который стал скапливаться на фоне развития интернета вещей. Увидев это г-н Мэн Сан Ён начал работу в данной новой сфере, предоставляя посреднические услуги Cloud.





Ncloud24 стала первой южнокорейской компанией - брокером облачных услуг, создав специальный сайт для пользователей различных облачных хранилищ. Он внёс свой вклад в повышение конкурентоспособности и эффективности работы многих отечественных компаний. Особенно это касается игровой индустрии.В прошлом разработчики игр пытались прогнозировать возможное количество игроков, покупая для этого подходящий сервер. Если прогнозы не оправдывались, то появлялись сложности в оперативных ответных мерах. Но с приходом облачных технологий ситуация изменилась. По необходимости можно просто расширить или сократить серверные мощности, но небольшие игровые компании не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы иметь собственные облачные системы. Ncloud24 создала для них центр, который без выходных предоставляет услуги и решает проблемы таких компаний, связанные с хранением данных. Ncloud24 обеспечила облачные услуги для таких популярных в стране игр, как EveryBody Play студии Hotdog Studio, Puzzle Bobble от Gumi Korea и других. Компания помогла многим разработчикам выйти на мировой рынок. Ncloud24 открыла филиал в Китае, благодаря этому компания воспринимается в качестве хорошего партнёра в вопросе выхода на китайский рынок. Компания работает над расширением списка отраслей, в которых можно предоставлять облачные услуги. Она продолжает развиваться, стремясь расширить границы своих возможностей в самых разных отраслях.