Компания «Игон чханхо» - производитель вакуумных оконных стёкол

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, сумевшей привлечь внимание мирового рынка новыми идеями. Сегодня на очереди компания «Игон чханхо» (이건창호), которая первой в мире получила сертификацию института пассивных домов Passive House Institute - Component Certification в сфере вакуумных стёкол. У микрофона директор научно-исследовательского центра компании г-н Ан Чжон Хёк.



Под пассивным домом понимается строение, в котором воплощены новейшие технологии. Существует Passive House Institute, который имеет систему сертификации новейших строительных материалов, которые подходят для использования в категории пассивных домов. Обычно при производстве нового строительного сырья достаточно получить результаты тестирования с оценкой «хорошо» или «отлично». Сертификат Passive House Institute даёт более тщательную оценку коммерческой выгодности, признавая пригодность применения того или иного сырья в строительстве. То есть, сертификат косвенно подтверждает возможность коммерциализации и стабильного выхода на рынок вакуумного стекла, разработкой которого мы занимались.



Сертификат Passive House Institute - это система проверки качества строительных материалов, которая проводится в отношении сырья и строительных материалов, отличающихся экологичностью и минимальным энергопотреблением. Проверка проводится немецкой организацией Passive House Association при помощи новейшего оборудования. Многие компании пытаются получить сертификат, но далеко не всем это удаётся.





Прежде вакуумное стекло делали, выводя воздух при помощи отводной трубки. Компания «Игон чханхо» впервые применила метод вывода воздуха путём склейки. Из-за отсутствия проводника в виде воздуха супер-вакуумное стекло компании более чем в два раза снижает внешние шумы, более чем в четыре раза повышает свойства теплоизоляции. Вместе с тем, оно очень тонкое. Сегодня им часто заменяют трёхслойные стёкла. Разработка новой технологии заняла пять лет. Она началась ещё в 2010 году, и только в прошлом году супер-вакуумное стекло было представлено на рынке.В 1988 году компания «Игон чханхо» впервые в стране представила технологию повышения шумо- и теплоизоляции окон. Сегодня на рынке компания является самой авторитетной в своём секторе. Её технологии применены на исследовательской станции в Антарктиде, где температура воздуха опускается ниже минус 40 градусов, а скорость ветра выше 65 метров в секунду. На компанию приходится более 60% внутреннего рынка окон. Она стремится продолжать путь инноваций, глядя далеко вперёд. Компания активно проводит исследования, стремясь в будущее. Уверены, что все задумки компании будут осуществлены.