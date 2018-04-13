Компания RSUPPORT - лидер рынка удалённой поддержки

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, сумевшей привлечь внимание мирового рынка новыми идеями. Сегодня на очереди компания RSUPPORT (알서포트), успешно работающая на рынке удалённой поддержки компьютерных и мобильных систем. О ней нам расскажет начальник отдела глобального маркетинга компании г-н Ли Чжу Мён.



Наша компания RSUPPORT была основана в 2001 году, создав рынок удалённого доступа и оказания поддержки в работе компьютеров. Это глобальная компания, которая представила первый профильный продукт RemoteCall. Основатель RSUPPORT в прошлом работал в компании по вопросам безопасности Hauri. Тогда интернет только начинал развиваться. Если у клиентов, пользующихся антивирусом Hauri, возникали проблемы с работой компьютера, специалист лично выезжал на место, чтобы оказать помощь. Другого способа не было. Стремясь достичь большей эффективности, он задумался над возможностью оказывать помощь удалённо. Тогда он понял, что это направление можно развивать в более широком смысле в отношении любых компаний. Это и стало поводом к открытию собственного дела.



Речь идёт об оказании удалённой поддержки при подключении к компьютеру. Это избавило от необходимости ожидать прихода специалиста, а также снизило затраты. Сегодня эти услуги используются не только в компьютерах, но и телефонах, при проблемах с бытовой техникой. Глава компании г-н Со Хён Су работал сетевым программистом. Он придумал использовать узкоспециализированную систему в более широком формате. RSUPPORT начала предоставлять услуги по удалённой поддержке с 2002 года. Ежегодно она регистрирует новые патенты.







У нас всего 74 патента. 42 - в своей стране, 21 - в Японии, 9 - в США. Самые важные патенты связаны с обеспечением безопасности при удалённой работе, с повышением скорости и эффективности процесса. RSUPPORT стала известна благодаря патенту на способ удалённого подключения к компьютеру через сеть и иконку. До этого пользователь, чтобы получить помощь специалиста удалённо, должен был вводить коды, адреса и другую информацию, что делало процедуру утомительной. Мы предоставили клиентам возможность получить помощь одним нажатием иконки.



В начале 21-го века возросло количество операций в формате онлайн. Банки и инвестиционные компании сталкивались с проблемами, связанным с работой в сети. Для решения этой проблемы финансовые компании стали сотрудничать с RSUPPORT, которая через систему RemoteCall устраняла все проблемы удалённо, причём быстро и эффективно. Данная система доступна любым, даже неопытным пользователям. Между тем, RSUPPORT впервые в мире создала программу удалённого доступа на основе мобильной операционной системы Android, которую оценили в 24-х странах.



На компанию RSUPPORT сегодня приходится около 80% южнокорейского и 77% японского рынка. В Азии мы первые, занимая 34% рынка, а в мире мы занимаем пятое место. NTT Docomo является крупнейшей коммуникационной компанией в Японии. Количество её клиентов – около 70 млн человек. Она - лидер на японском рынке. Используя нашу систему RemoteCall, компания предоставляет платную услугу «безопасной софт поддержки». У данной услуги 20 млн подписчиков. Более 30% пользователей таких услуг отдают предпочтение нашей разработке. Учитывая перспективы, в 2012 году NTT Docomo инвестировала в нашу компанию 14 млн долларов, став вторым крупным акционером.



В 2002 году, уже через год после своего основания, компания RSUPPORT вышла на зарубежный рынок. Сегодня она стала лидером в своей сфере в Азии. Разработками RSUPPORT пользуются глобальные компании, среди которых Samsung Electronics, LG Electronics, Sony, Toshiba, Huawei, NTT Docomo и другие.







Мы предоставляем услуги на основе своих собственных технологий и движка, постоянно работая над оптимизацией системы. Это позволяет предоставлять услуги на высоком уровне. У нас есть технология движка VRVD - Virtual Remote Video Driver. Большая часть клиентов отдали предпочтение нам благодаря этой технологии. В настоящий момент наш штат составляет 220 человек. Около 63% из них -технические эксперты. Ежегодно мы вкладываем в новые разработки более 30% от суммы продаж. Одним из наших самых значимых факторов конкурентоспособности является постоянная работа над новыми разработками.



RSUPPORT уже создала идеальные продукты для удалённой работы – это RemoteView, дающий возможность работать на своём компьютере из любого места, RemoteMeeting, позволяющая проводить видеоконференции для поддержания контакта с партнёрами и коллективом. Компания RSUPPORT идёт по своему пути, стремясь к новым переменам.



