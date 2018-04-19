Cтиральные машины на основе новых технологий LG Electronics

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, сумевшей привлечь внимание мирового рынка новыми идеями. Сегодня на очереди компания с мировым именем LG Electronics, которая впервые в мире сумела успешно реализовать в своих стиральных машинах технологию инверторного прямого привода. Подробней о теме нам расскажет ведущий специалист Исследовательского центра компании LG Electronics господин Ли Сон Чжун.







Инверторный мотор с прямым приводом мы разработали сами, поэтому это наша технология. Массовое производство было начато в 1998 году. Сегодня в стиральной машине есть много функций, которые позволяют повысить её характеристики. Одной из причин нашего успеха на рынке - технология SIX MOTION, которая приближает работу машины к ручной стирке. Это базовое вращение барабана в сочетании с пятью дополнительными алгоритмами – реверсивное вращение, насыщение, кручение, разглаживание, покачивание. Её реализация возможна благодаря реверсивному мотору, который позволяет обеспечить очень чёткие вращения барабана. Обычные моторы в стиральных машинах имеют подсадки, переходники, и другие устройства, соединяющие его с барабаном. Но наш мотор прикреплён непосредственно к барабану. Это избавляет от дополнительных запчастей. В итоге снижается уровень шума. В целом это прекрасная технология, которая повышает характеристики стиральных машин.



Инверторный мотор с прямым приводом был разработан в 1998 году. Сначала барабан был связан с мотором специальным ремнём. Это создавало сильные вибрации и шум. Кроме того, из-за такой конструкции были большие потери КПД и энергии. Инверторный мотор решил разом все эти проблемы, будучи прикреплённым сразу под барабаном. Благодаря инвертору можно проводить очень точные манипуляции с мотором, обеспечивая вариативность функций и высокую эффективность. За последние 20 лет компания продала 70 млн стиральных машин с такой технологией.



В случае с обычными моторами, после завершения самой продукции к нам приходят и просят сделать подходящий мотор. Таким образом, для каждой отдельной продукции нужно делать отдельный мотор. Но в случае со стиральными машинами они были стандартизированы. Был создан базовый модуль, который шёл во все машины с некоторыми изменениями в соответствии с требованиями потребителей. Такая унификация даёт нам огромные преимущества в производственном процессе. Самое сложное в производстве - это запуск малых партий разных видов. Поэтому наша модель производства положительно сказывается на производительности и стоимости готовой продукции.



Компания LG Electronics поставила перед собой цель создать стиральные машины, которые превзойдут японскую продукцию, считавшуюся на тот момент эталоном бытовой техники. Ставка была сделана на упрощение конструкции и мотора, обеспечение возможности свободного изменение параметров согласно требованиям потребителей. Между тем, это удалось сделать не сразу.



Разработкой моторов мы занимались с 1962 года, начав с вентиляторов. Теперь у нас за плечами опыт разработок в 56 лет. Компаний, занимавшихся разработкой моторов такой длительный период, в мире практически нет. За всё это время мы выпустили огромное количество новой продукции, принципиально отличавшейся от аналогов. От мотора, который является сердцем любой техники, зависит расход энергии, шум, эффективность, вибрации и многое другое. Поэтому мы ставим в приоритет разработки в этой области.



Компания LG Electronics начала работу в 1958 году под названием «Кымсонса». Она стала первой в Республике Корее компанией-производителем радиоприёмников, телефонов, телевизоров и стиральных машин. LG Electronics является фактически единственным в мире производителем бытовой техники, который самостоятельно производит к ней моторы. Это связано с тем, что такие разработки очень дорогостоящие и трудоёмкие. Но LG Electronics продолжает работать в этом направлении.







Потребители этого не знают, но инверторный мотор с прямым приводом постоянно совершенствовался, дойдя до четвёртого поколения. В 1998 году мотор был большого размера. Постепенно мы его уменьшали, улучшая характеристики. Введение унифицированной производственной модели дало возможность постоянного совершенствования. Мы получили уникальные технологии, снизив при этом стоимость продукции. Кроме того, у нас практически нет брака.



Сегодня LG Electronics достигла высокого уровня производства, снизив уровень брака почти до нуля. Для создания высококачественной продукции у компании имеется собственная лаборатория, в которой продукция проходит тестирование при сорока разных условиях.



В Европе есть учреждения, выполняющие проверку спецификаций продукции. Так, Союз немецких электротехников провёл тестирование нашего мотора. Получен сертификат, подтверждающий, что наш инверторный мотор будет работать 22 года. Мы неизменно занимали первые места по отзывам потребителей в США и странах Европы. Всё это является результатом огромных усилий, которые привели к высоким продажам. В Северной Америке мы уже давно держимся на первом месте по продажам.



Компания LG Electronics имеет 68 патентов на инверторные моторы с прямым приводом – 47 в США и 20 в Европе. Обладая высокой конкурентоспособностью, она занимает достойное место в кругу самых технологичных глобальных компаний.



