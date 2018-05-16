Компания Iconix - создатель анимационного прерсрнажа Пороро.

Сегодня мы начинаем серию выпусков о компаниях, принявших участие в выставке экспорта услуг Korea Service Market. Это крупнейшее мероприятие по оказанию поддержки компаниями в выходе на зарубежные рынки, организуемое Корейским агентством содействия внешней торговле и инвестициям. (KOTRA). В выставке приняли участие около четырёхсот компаний, занятых в сферах образования, медицины, культурных контентов. В рамках этой платформы удалось подписать контракты и меморандумы о сотрудничестве на общую сумму 37 млн долларов. Первая в нашем списке - анимационная студия Iconix (아이코닉스), создавшая известный в стране персонаж маленького пингвина Пороро. У микрофона - заместитель начальника отдела международной торговли студии Iconix г-жа О Сэ Чжи.







Наши главные бренды - это детские анимационные персонажи – пингвинёнок Пороро и автобус Таё. Мы представили их на выставке. Кроме того, в нынешнем году мы запустили новый проект персонажа – говорящего поезда Ттиттиппо. В прошлом году также было два новых проекта. На выставке было много потенциальных покупателей из стран Юго-Восточной Азии и Гонконга. Были гости и из Европы. Пороро уже знают за рубежом, но в основном речь идёт об азиатских государствах. Мы хотим расширить список стран. Продвижением Таё мы занялись не так давно. Так, что этот персонаж хотя и относительно известен, но ещё много чего предстоит сделать для его продвижения.



B этом году KOTRA одновременно провела два мероприятия, посвящённых теме продвижения отечественной отрасли культурных контентов и услуг за рубежом. Это вышеуказанная выставка и ASIA-EU Cartoon Connection. В них приняли участие представители многих крупных иностранных производителей и распространителей культурных контентов. Среди них France TV, LEGO, Alibaba и другие. Поэтому студия Iconix показала лучшее из того, что у неё есть, стремясь расширить своё присутствие на зарубежных рынках.



Пороро впервые появился в телеэфире благодаря южнокорейской телекомпании EBS. Вскоре он стал известен во Франции, а сегодня знают в 140 странах. Когда мы начинали, во всём мире большой популярностью пользовалось японское аниме. Поэтому мы решили сосредоточиться на детской аудитории. Глава компании приложил усилия для того, чтобы создать анимацию, которая найдёт отклик у детишек. Это привело к успеху. Проблемы есть у всех, в том числе у детей. Пороро может давать советы детям, как и родители, но несколько иначе. К примеру, если ребёнок шалит, родители обычно могут указать на его проступок, попросив извиниться. У Пороро немного другой подход. Сначала, он убежит, а затем смотрит со стороны. Видя это, дети понимают, свою ошибку, начиная доверять персонажу и понимать его наставления. Так они и учатся.



Студия Iconix была основана в 2001 году, с самого начала делая ставку на анимационный контент, который отличался бы от аналогов. Выбор пал на пингвина, который ходит совсем как дети. Летать он не может, но мечтает об этом. Поэтому на голове носит шлем и очки пилота самолёта. Так был создан Пороро с историей, понятной для маленьких детей. Между тем, это не единственный хит компании.







В Корее Пороро на первом месте по популярности. Но за рубежом популярностью пользуется Таё. Во всём мире известен персонаж «Поезд Томас». Но по просмотрам на youtube наш Таё обгоняет Томаса в пять раз. Tаё - это автобус. Вначале нас не покидали сомнения, будет ли этот проект успешным. Сюжет построен на повествовании о жизни маленького шестилетнего автобуса, который живёт в деревне, где много других персонажей в виде автомобилей. У всех свои заботы и приключения, и всё происходящее показывается глазами нашего героя.



В 2013 году, когда Пороро исполнилось 10 лет, Корейский центр развития культурного контента объявил, что стоимость бренда Пороро составляет 795 млн долларов, а экономический эффект превышает 5 млрд долларов. Сегодня эти показатели значительно выросли. В разных странах создаются тематические парки, распространяются другие интересные контенты.



Сейчас в YouTube есть видео о Пороро с применением технологий дополненной реальности. Сегодня много контентов с применением виртуальной и дополненной реальности. Мы, являясь студией по производству развлекательных контентов, пробуем себя и в новых сферах. Сегодня мы готовим ещё один контент колонки дополненной реальности. К примеру, если ребёнок что-либо говорит, то колонка отвечает ему. Необходимая программа находится на стадии разработки. Мы хотим развиваться и дальше в роли корпорации культурных контентов подобно Диснею, параллельно распространяя наши отечественные персонажи за рубежом.

