Компания Art Licensing – лидер индустрии образов

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, которая активно развивается, реализуя новые идеи. Сегодня мы продолжим рассказ о компаниях, принявших участие в выставке экспортных компаний Korea Service Market. На очереди компания Art Licensing (아트라이선싱), которая популяризирует на мировом рынке отечественные персонажи, активно используемые в коммерческом сегменте. Говорит президент компании г-н Ли Ён Су.







Мы основали нашу компанию в январе 2013 года. До этого я 10 лет работал в другой компании, занимаясь лицензированием различных контентов. Затем я решил открыть своё дело. Наша компания занимается созданием и продвижением персонажей, а также связанными с ними продукцией и контентами. У нас около восьми персонажей. Из них самым популярным является «Кидарё Ппана» (기다려 빵아/STAY PANGAH). У него пышные и полные ушки, что на корейском звучит, как «ппан-ппан». Поэтому и название такое. Его особенность состоит в простоте. В вопросе маркетингового продвижения мы получили хороший толчок на рынке благодаря тому, что 2018 год - год собаки. С рядом компаний мы заключили контракты. Что касается создания товаров и контентов, то подписаны контракты более чем по ста наименованиям. Это несмотря на то, что о нашем персонаже нет никаких анимэ. Таким образом, на внутреннем рынке этот персонаж в топе.



Как показал успех игры в виртуальной реальности Pokemon GO в 2016 году, сегодня персонажи имеют большую экономическую ценность. Объём мирового рынка лицензирования персонажей растёт. Если в 2010 году он составлял 146 млрд долларов, то в этом году уже 180 млрд долларов. Art Licensing является агентом для таких персонажей, которые являются важнейшей частью рынка контентов. Компания занимается обеспечением соблюдения авторских прав и продвижением различных бизнес-проектов, связанных с персонажами. На выставке Korea Service Market она была хорошо встречена.



По поводу «Кидарё Ппана» мы ведём переговоры с производителями готовой продукции. С автором этого персонажа контракт был подписан два года назад. До этого около двух лет он пытался сам продвигать своё детище, но не совсем успешно. На тот момент были подписаны контракты на три-четыре наименования продукции. Автор ориентировался на маленьких детей в возрасте от трёх до семи лет. Мы решили взять планку повыше и не ошиблись. Работа в этом направлении принесла плоды. Было создано более ста наименований различной продукции, связанной с «Кидарё Ппана». 3-4 года назад считалось, что заниматься нужно только теми персонажами, по которым существуют популярные анимэ. Сегодня такими вещами интересуется аудитория чуть более старшего возраста. По данным Национального статистического управления, в данный момент больше всего в стране представителей бэйби-бума, которым от 30 до 49 лет. Поэтому мы нацелены именно на этот сегмент, в котором важным является не наличие аниме. Нужно постоянно продвигаться на рынке. Постепенно персонаж понравится родителям, другим членам семьи, детям. Мы будем двигаться в этом направлении.



Сегодня в обществе набирает обороты тенденция, когда люди предпочитают наслаждаться настоящим, а не вкладывать в будущее. Настало время, когда взрослые люди являются активными потребителями современных контентов, которые прежде считались детскими. По данным Корейского центра развития культурных контентов, рынок взрослых людей с сохранившимися детскими увлечениями в 2014 году составлял 450 млн долларов, а в 2016 году достиг миллиарда долларов. Господин Ли Ён Су, который десять лет работал в сфере персонажей, заметил эту ситуацию и решил направить маркетинг на взрослых детей. «Кидарё Ппана» был встречен очень хорошо. Уже через полгода после выхода на рынок были подписаны контракты на коммерциализацию 70-ти наименований различных товаров. В прошлом году «Кидарё Ппана» узнали в Японии.







В сентябре прошлого года в Токио проходила выставка лицензирования LICENSING JAPAN. Там был и южнокорейский павильон. Эта выставка очень популярна. Канал Tokyo TV рассказал, что наш «Кидарё Ппана» был самым красивым персонажем из представленных в южнокорейском павильоне. Мы подписали контракты с покупателями, которые видели этот сюжет, в том числе на чехлы для телефонов, зеркала и другие бытовые предметы. Сегодня чехлы для телефонов с изображением «Кидарё Ппана» продаются в японских универмагах Shinjuku и Harajuku.



Art Licensing активно продаёт свой контент в Японии, Китае, на Тайване, в Гонконге, в странах Центральной и Южной Америки. Такой успех заключается в правильном маркетинге для каждого региона. В каждой из стран Art Licensing проводит стратегию, которая позволяет приблизиться к потребителям. Так, в Китае избран подход через южнокорейские развлекательные программы, которые популярны и в этой стране. В Японии, которая является лидером на рынке персонажей, компания максимально использует возможности коммерциализации. В странах Юго-Восточной Азии, где популярна корейская культурная волна Халлю, используются различные контенты Халлю. У столь активной позиции Art Licensing на экспортном рынке есть цель.



Мы хотим, чтобы для наших клиентов – авторов и заказчиков лицензирования – сразу автоматически открывался доступ к азиатскому рынку. Сегодня практически подписан контракт с представителями из Вьетнама, ведутся переговоры с двумя компаниями из Китая. Но мы хотим более широкого доступа к этому региону. Это позволит в случае заключения контракта на «Кидарё Ппана» организовать экспорт сразу в четыре страны – Китай, Японию, Вьетнам и Таиланд. Создание такой сети и есть наша цель.



Компания Art Licensing работает над созданием системы, которая будет объединять сразу несколько зарубежных рынков. Работа в этом направлении в самом разгаре.



