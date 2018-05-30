Компания Finotek - лидер отрасли финансовых технологий

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, которая активно развивается, реализуя новые идеи. Сегодня мы продолжим рассказ о компаниях, принявших участие в выставке экспортных компаний Korea Service Market. Третья на очереди - компания Finotek (피노텍), лидер отечественной отрасли финансовых технологий. О ней расскажет президент компании г-н Ли Хён Мо.







Компания Finotek работает с ноября 2008 года. Я начал дело, думая о возможностях предоставления на финансовый рынок каких-либо технологий или услуг. Среди них технология выполнения всей работы банков по залоговому кредитованию в онлайновом режиме, услуги по подтверждению личности клиентов, услуги, основанные на разработках искусственного интеллекта и другие. Понятие финансовых технологий появилось в Республике Корея в 2014 году. Мы уже тогда занимались вопросами потенциального развития банковской и финансовой систем в целом. К примеру, как предоставлять финансовые услуги без наличия физических отделений. Сегодня распространяются интернет-банки, которые работают только в онлайновом режиме. Наша компания предоставляет все технологии, необходимые для их функционирования.



Финансовые технологии - это понятие, указывающее на применение новейших инновационных технологий в финансовой сфере. Компания Finotek у их истоков в Республике Корея. На выставке Korea Service Market компания привлекла внимание простых посетителей и экспертов, показав новейшие технологии.



У нас есть технологии распознания удостоверений личности, которая считывает данные при съёмке документа. Во-вторых, у нас имеются технологии видеосвязи, которые также дают возможность идентифицировать клиента. Есть технологии электронной документации, дающей возможность проводить в онлайновом режиме административные процедуры при выдаче кредитов, в том числе связанные с нотариальными конторами и судом. Это только часть наших возможностей. Мы всегда стремимся обеспечить платформу для быстрого проведения финансовых процедур.



С самого начала Finotek разрабатывала технологии, ориентируясь на будущее, когда на рынке финансовых услуг более не будет физических отделений. Компания занимается всеми необходимыми для этого вопросами, в том числе идентификация клиента, составление и подтверждение документации, проведение конкретных сделок в онлайновом режиме. Обычно на получение кредита в банке уходит около трёх дней. Однако Finotek создала технологию, которая позволяет провести эту процедуру без посещения банка и предъявления физических документов за полчаса. За это в 2015 году компания получила награду на выставке финансовых технологий в Гонконге. Сегодня Finotek предоставляет свои технологии многим финансовым учреждениям.







У нас есть платформа кредитования под залог, действующая без необходимости посещения физических банковских отделений. Её применяют многие отечественные банки, в том числе Sinhan, Woori, Kookmin и другие. Их список с недавних пор пополнили кредитные учреждения P2P. Мы занимаем 70-80% внутреннего рынка финансовых услуг в этом секторе. Услуги по идентификации клиентов в онлайновом режиме мы предоставляли большей части региональных банков, которые не имеют широкой сети отделений.



Технологии Finotek сегодня применяются и за рубежом. В 2016 году компания заключила соглашение о взаимопонимании с немецкой WebID Solutions GmbH. В этот же год компания вышла на американский рынок. Был заключен контракт с американской компанией Trulioo, которая обеспечивает идентификацию личности клиентов для торговых сайтов Amazon и eBay. Это позволило облегчить пользование их услугами для клиентов из Республики Корея и стран Юго-Восточной Азии. Компания Finotek с первого дня работы стремится к разработке новых инновационных финансовых технологий. Сегодня взгляд обращён на технологию блокчейн (Block Chain), которая является одним из главных компонентов четвёртой промышленной революции. Finotek продолжает прилагать усилия для скорейшего приближения будущего сферы финансовых услуг.

