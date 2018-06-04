Успехи компании BF MEDICAL GROUP в секторе медицинских услуг

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, которая активно развивается, реализуя новые идеи. Сегодня мы продолжим рассказ о предприятиях, принявших участие в выставке экспортных компаний Korea Service Market. Последней в нашем списке является компания BF MEDICAL GROUP (비에프 메디컬 그룹), успешно работающая в секторе медицинских услуг. Подробней о ней нам расскажет её глава г-н Ким Сон Хё.







Все подразделения нашей компании связаны с медициной. Так, BF MEDICAL предоставляет медицинские услуги, BF life science занимается разработками в сфере ДНК, подразделение GNBF занято управлением больницами. Кроме того, сегодня всё больше внимания уделяется технологиям антистарения. Для этого мы создали профильное подразделение. Также есть центр в Китае.



BF MEDICAL GROUP предоставляет медицинские услуги, осуществляет поддержку в управлении медицинскими учреждениями, привлекает иностранных медицинских туристов. Ведутся исследования технологий расшифровки генома, а также в сфере стволовых клеток. На основе наработанных за долгие годы ноу-хау компания занимается управлением больницами за рубежом. Глава компании г-н Ким Сон Хё сразу распознал, что одним из главных компонентов быстро развивающейся корейской культурной волны Халлю станет медицинская отрасль.



Сначала я занимался косметикой. Тогда корейская волна Халлю ещё не была так известна. А внутренний рынок косметики был полностью захвачен крупными компаниями. Мы не могли выйти на массовый рынок из-за высочайшей конкуренции. Поэтому было решено заняться созданием специализированной косметики для медицинских нужд. Компания переориентировалась на косметику для больниц. Южнокорейская медицина ценится во всём мире. Представительным примером является наша пластическая хирургия, на которую многие равняются. Во всём мире нашу медицину считают очень хорошей, на уровне развитых стран.



По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, в 2016 году Республику Корея посетили 364 тысячи медицинских туристов. Это в пять раз больше, чем в 2009 году, когда начался соответствующий подсчёт. Кроме того, многие иностранные врачи приезжают в РК для того, чтобы перенять опыт отечественных врачей и технологии. Всё больше медицинских учреждений выходят на зарубежные рынки, открывая там свой бизнес или предоставляя услуги менеджмента. BF MEDICAL GROUP приступила к предоставлению таких услуг в 2001 году. Больницы часто самостоятельно занимаются закупкой, налогами, управлением и другими вопросами. Это приводит к проблемам с кадрами, финансами и качеством управления. Поэтому помощь профильных компаний в таких случаях очень кстати. Между тем, BF MEDICAL GROUP с самого начала стремилась на зарубежные рынки.



Я занимаюсь этим делом около 17 лет. Тогда мы были ограничены в кадрах. Поэтому при выходе на китайский рынок я во всём полагался на китайских партнёров. Но они пропали, как только получили деньги. Тогда я понял, что нам нужны свои специалисты. Иначе проявить свой потенциал на зарубежных рынках будет сложно. На создание штата таких экспертов ушли пять трудных лет. Сегодня к нам приходят исключительно профессионалы своего дела, это касается и управления, и исследований, и медицинской практики.



Г-н Ким Сон Хё отправился в Китай, чтобы продемонстрировать потенциал южнокорейской системы медицинских услуг. С тех пор особое внимание уделяется штату, который комплектуется из профессионалов. Всё делается для того, чтобы удовлетворить все потребности зарубежных клиентов. 10 лет упорного труда в Китае принесли свои плоды.







В Китае мы занимаемся прямым управлением больницами. Нам удалось создать там отделения пластической хирургии, стоматологии, дерматологии, акушерства и другие. Также действует больница, совместная с китайскими партнёрами. В целом наша деятельность в этой стране делится на эти два сегмента - предоставление медицинских технологий и систем, а также управление медицинскими учреждениями, в том числе, совместно с партнёрами.



В 2015 году в Гуандуне была открыта первая клиника BF MEDICAL GROUP. После этого начали работу совместные клиники в Шанхае, Тяньцзине, Даляне. Большую помощь компании оказала выставка экспортных предприятий Korea Service Market, организованная Корейским агентством содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). В марте в рамках выставки Korea Service Market компания BF MEDICAL GROUP сумела привлечь инвестиции на 8 млн долларов, а также найти новых партнёров.

