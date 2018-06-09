Южнокорейский производитель подвижного состава Hyundai-Rotem

А теперь пришло время для знакомства с очередной компанией, которая активно развивается, реализуя новые идеи. Сегодня мы познакомимся с крупным южнокорейским производителем подвижного состава Hyundai-Rotem, который сумел получить крупный заказ на дизельные электровозы от государственного агентства Bangladesh Railway, обойдя сильных конкурентов.

Подробней о ней нам расскажет глава отдела внешних связей Hyundai-Rotem г-н Чон Бён Чжун.







Наша компания получила заказ от Бангладешского агентства железных дорог Bangladesh Railway на сумму в 41 млн долларов. Контракт подразумевает поставку 10 тепловозов с электрической передачей для линий колеи 1000 мм. Южнокорейской компании удалось превзойти конкурентов из Китая и Испании. Hyundai-Rotem поставляет в Бангладеш подвижный состав с 1970 года. Нынешний успех является результатом признания качества и технологичности продукции компании местными властями. Электровозы, которые будут поставлены в этот раз, отличаются от прежних повышенной безопасностью. Они выполнены из огнестойкого материала. Также они соответствуют европейским стандартам. Их мощность повышена на 565 лошадиных сил до 2200.







В 1978 году Hyundai-Rotem начала поставки в Бангладеш со 101 пассажирского вагона. К настоящему моменту в эту страну было поставлено 333 единицы железнодорожного транспорта. Последний заказ является очередным подтверждением конкурентоспособности компании. В общем, на Hyundai-Rotem приходится 23% всего местного парка рельсового подвижного состава, а также 17% дизельных электровозов.



Начало Hyundai-Rotem дала компания Хёндэ Чонгон, основанная в 1977 году. Затем в 1999 году при содействии правительства произошло крупное слияние при участии Хёндэ Чонгон, Daewoo Heavy Industries и Hanjin Heavy Industries, которые работали на внутреннем рынке железнодорожного транспорта. Это было сделано для укрепления конкурентоспособности на мировом рынке. В Чхонвоне провинции Кёнсан-Намдо у нас есть завод, который способен производить до 800 единиц подвижного состава в год. Есть производственные мощности и за рубежом. В Турции и в США мы можем выпускать по 100 единиц, в Бразилии 200 единиц профильной техники. Мы производим большую часть наименований железнодорожного транспорта. Это поезда метрополитена, лёгкие и скоростные поезда, дизельные, транспортные и другие. Мы продолжаем развиваться, продвигаясь на мировом рынке.



Hyundai-Rotem входит в пятёрку крупнейших профильных компаний мира, способных производить практически все виды рельсового подвижного состава. Кроме того, предприятие работает в оборонной промышленности с танками, другими боевыми машинами. Реализуются проекты в автомобилестроении, в производстве сталелитейного и энергетического оборудования. При этом используются собственные технологии.



Hyundai-Rotem в 2008 году совместно с отечественными учёными представила прототип состава для скоростной железной дороги KTX-Санчхон (KTX-2). Таким образом, РК стала четвёртой страной в мире после Японии, Германии и Франции, сумевшей создать собственную скоростную железнодорожную систему. В 2012 году создан поезд Hemu-430X, который способен достигать скорости до 430 км/ч. В 2014 году компании удалось получить заказ на поставку трамвая для Измира в Турции. В 2016 году в международном аэропорту Инчхон начал работу городской поезд на магнитной подушке. Это второй в мире случай успешной коммерциализации данных поездов. Без высокого технологического потенциала реализация подобного проекта невозможна.



Компания Hyundai-Rotem с самого начала работы упорно развивала новые технологии, расширяя своё присутствие на мировом рынке. Она неустанно продолжает наращивать свой потенциал, укрепляя признание своей конкурентоспособности в мире и работая, нацелившись на будущее.



