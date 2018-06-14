Компания Doosan Heavy Industries & Construction – лидер отрасли ESS

Сегодня познакомимся с компанией Doosan Heavy Industries & Construction (두산중공업), которая развивает отечественную отрасль высокоэнергоемких устройств хранения энергии. Подробней о ней нам расскажет вице-президент компании по маркетингу г-н Ким Сон Вон.





Сегодня рынок ESS или систем хранения энергии активно развивается. Данные технологии позволяют сохранять выработанную энергию и применять её в нужный момент и в нужном месте. В 2016 году объём профильного рынка составил 2 млрд 900 млн долларов. В 2025 году, по прогнозам, показатель составит 34 млрд 700 млн долларов. Doosan является очень перспективным участником рынка. В чём причина?Doosan Heavy Industries & Construction основана в 1962 году. Сегодня это компания с мировым именем, которая создаёт огромный список оборудования для энергетической сферы, транспортной отрасли и других. Особого успеха предприятие добилось в энергетической сфере и в деле опреснения морской воды. Так, на мировом рынке опреснения воды на Doosan Heavy Industries & Construction приходится 40%. По этому показателю компания является мировым лидером. Кроме того, Doosan принимала участие практически во всех важных энергетических проектах после 70-х годов. В 1999 году компания экспортировала оборудование для АЭС в США, а в 2010 году в ОАЭ.В 2006 году Doosan Heavy Industries & Construction начала проект ветроэнергетики. В 2009 году впервые в Азии компания завершила разработку собственной ветряной энергетической установки мощностью 3 мВт. В 2015 году началась активная работа в новом направлении ESS или систем хранения энергии. К 2016 году компания обладала собственным программным обеспечением для ESS и купила американскую компанию 1Energy Systems, которая позволила создать базу для проектирования, установку и испытание ESS.Doosan Heavy Industries & Construction работает над тем, чтобы создать из моря источник питьевой воды, а из чистых источников энергии – свет для человечества. Компания использует высокие технологии для сохранения и повышения ценности земли.