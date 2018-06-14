Компания Doosan Heavy Industries & Construction – лидер отрасли ESS

Сегодня познакомимся с компанией Doosan Heavy Industries & Construction (두산중공업), которая развивает отечественную отрасль высокоэнергоемких устройств хранения энергии. Подробней о ней нам расскажет вице-президент компании по маркетингу г-н Ким Сон Вон.
Отделение Doosan Heavy Industries & Construction, занятое системами хранения энергии (ESS), имеет штаб-квартиру в Республике Корея и филиал в США. Внутри страны мы получили заказ от компании SK E&S на поставку таких устройств ёмкостью до 70 мВт. В США наш филиал Doosan GridTech в 2016 году получил заказ от крупной компании Austin’s Energy на предоставление комплексных решений по ESS. Данный проект был освещён крупными американскими СМИ и выбран в качестве одного из интереснейших проектов. Это только часть крупных заказов в США.
Сегодня рынок ESS или систем хранения энергии активно развивается. Данные технологии позволяют сохранять выработанную энергию и применять её в нужный момент и в нужном месте. В 2016 году объём профильного рынка составил 2 млрд 900 млн долларов. В 2025 году, по прогнозам, показатель составит 34 млрд 700 млн долларов. Doosan является очень перспективным участником рынка. В чём причина?
Вместе с повсеместным распространением технологий возобновляемой энергии появляется спрос и на системы хранения энергии. По степени развития рынка можно сказать, что речь идёт лишь о начальной стадии. На этом этапе главным залогом успеха является доверительное партнёрство заинтересованных сторон. Doosan Heavy Industries & Construction 60 лет развивалась, как разнопрофильный производитель энергетического оборудования, в том числе тепловые, атомные, ветряные электростанции и комплектующие. Поэтому мы прекрасно понимаем нужды и требования наших клиентов, что и является причиной такого интереса к нашим предложениям в сфере устройств хранения энергии.
Doosan Heavy Industries & Construction основана в 1962 году. Сегодня это компания с мировым именем, которая создаёт огромный список оборудования для энергетической сферы, транспортной отрасли и других. Особого успеха предприятие добилось в энергетической сфере и в деле опреснения морской воды. Так, на мировом рынке опреснения воды на Doosan Heavy Industries & Construction приходится 40%. По этому показателю компания является мировым лидером. Кроме того, Doosan принимала участие практически во всех важных энергетических проектах после 70-х годов. В 1999 году компания экспортировала оборудование для АЭС в США, а в 2010 году в ОАЭ.
Эпоха углеродной энергетики из-за проблем экологии подходит к концу. Я верю, что впереди нас ожидает эпоха новой возобновляемой энергетики. Но у этих технологий есть один очень серьёзный минус. Нестабильность подачи энергии, которая зависит от наличия ветра, солнечных дней и других природных факторов. На этом фоне хорошим решением является использование хранилищ, где вся выработанная энергия будет накапливаться, а затем использоваться по мере необходимости. Это даёт некую стабильность в вопросе обеспечения населения энергией. Я могу сказать, что для нашей компании начало работы в этой новой сфере является новым вызовом, который может сделать из нас ведущую профильную компанию в мире.
В 2006 году Doosan Heavy Industries & Construction начала проект ветроэнергетики. В 2009 году впервые в Азии компания завершила разработку собственной ветряной энергетической установки мощностью 3 мВт. В 2015 году началась активная работа в новом направлении ESS или систем хранения энергии. К 2016 году компания обладала собственным программным обеспечением для ESS и купила американскую компанию 1Energy Systems, которая позволила создать базу для проектирования, установку и испытание ESS.
Прежде энергетические компании ставили перед собой задачу обеспечить быструю выработку энергии, и как можно в больших объёмах. Сегодня акцент делается на экологичность. Стоит задача найти способ получения максимально чистой и постоянной энергии, которая будет отвечать стремлению человечества выжить. Предвидя это, мы работам с системами хранения энергии, придавая новым возобновляемым источникам энергии стабильность и надёжность.
Doosan Heavy Industries & Construction работает над тем, чтобы создать из моря источник питьевой воды, а из чистых источников энергии – свет для человечества. Компания использует высокие технологии для сохранения и повышения ценности земли.