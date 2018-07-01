Компания SJ CORE – производитель корейской пищевой продукции

Сегодня мы познакомимся с компанией SJ CORE (에스제이코레), которая активно экспортирует южнокорейскую пищевую продукцию. У микрофона её президент г-н Со Ман Су.





Г-н Со Ман Су основал компанию в 2012 году. Он вспоминал, как рядом со школой, в которой он учился, продавались пшеничные токпокки. Их готовили по старым рецептам с особым бульоном. Для того, чтобы повторить этот вкус ему пришлось приложить немало усилий.Г-н Со Ман Су приложил немало усилий для того, чтобы найти тот самый традиционный вкус пшеничного токпокки и воспроизвести его в условиях промышленного производства. В итоге сегодня люди могут попробовать пшеничные токпокки у себя дома. Ему удалось также разработать свой особый соус, который позволяет по вкусу регулировать уровень остроты. Будучи уверенным в своём продукте, он обратился к распространителям, но их реакция поначалу была сдержанной.Несмотря на неудачное начало, слухи обеспечили успех предприятия. Заказы выросли настолько, что цех не справлялся с их объёмом, несмотря на круглосуточную работу. В 2014 году накопленный объём продаж превысил миллион, а в 2015 году три миллиона упаковок. В 2014 году начался экспорт в США, а сегодня мы экспортируем свою продукцию также в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Европу и Юго-Восточную Азию. В 2016 году экспорт превысил 2 млн долларов.Компания SJ CORE продолжает расширять ассортимент своей продукции токпокки, применяя новые технологии, которые позволяют познакомить как можно больше людей во всём мире с традиционным корейским блюдом токпокки.