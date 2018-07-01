Компания SJ CORE – производитель корейской пищевой продукции

Сегодня мы познакомимся с компанией SJ CORE (에스제이코레), которая активно экспортирует южнокорейскую пищевую продукцию. У микрофона её президент г-н Со Ман Су.
Наша компания уже семь лет специализируется на производстве и продаже токпокки, рисовых клёцек в остром соусе. До этого я шесть лет руководил консалтинговой компанией, занятой в сфере дизайнерских франшиз. Я не имел никакого отношения к пищевой отрасли и не являюсь особым любителем токпокки. Но однажды я попробовал токпокки из пшеничной муки, и мне очень понравилось. Я подумал, что может получиться хорошая продукция, которая понравится всем. С тех пор я занялся этим проектом. Через некоторое время я понял, что для нашей страны представительными блюдами являются не традиционные квашенные овощи кимчхи и сладкое мясо пульгоги, а токпокки. Мне в голову пришла мысль, что токпокки понравится многим людям и в других странах.
Г-н Со Ман Су основал компанию в 2012 году. Он вспоминал, как рядом со школой, в которой он учился, продавались пшеничные токпокки. Их готовили по старым рецептам с особым бульоном. Для того, чтобы повторить этот вкус ему пришлось приложить немало усилий.
Я не работал прежде в этой отрасли. Поэтому разработка продукта была непростой задачей. Я познакомился с процессом производства токпокки и соуса на более чем 20 фабриках. Тогда не было фабрик по производству пшеничных токпокки. Я приобрёл маленький цех, где мы с другом практиковались и экспериментировали, пытаясь добиться наиболее оптимальной формы и вкуса. В итоге нам всё удалось. Мы также нашли заводик, который поставляет для нас омук, листы теста из рыбной муки.
Г-н Со Ман Су приложил немало усилий для того, чтобы найти тот самый традиционный вкус пшеничного токпокки и воспроизвести его в условиях промышленного производства. В итоге сегодня люди могут попробовать пшеничные токпокки у себя дома. Ему удалось также разработать свой особый соус, который позволяет по вкусу регулировать уровень остроты. Будучи уверенным в своём продукте, он обратился к распространителям, но их реакция поначалу была сдержанной.
Мы пытались продавать продукцию через профессиональных сбытчиков. Но они не спешили идти на сотрудничество, указывая, что наш продукт отличался от того, что есть на рынке. Мы же думали, что это одно из наших преимуществ. Все наши особенности они выдавали за минусы, в том числе то, что в упаковку мы вкладывали омук. В общем, все они отказались. Но я не сдавался и выложил продукт в интернет-магазинах. Сначала реакции не было, но затем начался рост продаж через небольшие сайты для домохозяек. Никакого особого маркетинга не было. Огромный вклад внесли сами домохозяйки.
Несмотря на неудачное начало, слухи обеспечили успех предприятия. Заказы выросли настолько, что цех не справлялся с их объёмом, несмотря на круглосуточную работу. В 2014 году накопленный объём продаж превысил миллион, а в 2015 году три миллиона упаковок. В 2014 году начался экспорт в США, а сегодня мы экспортируем свою продукцию также в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Европу и Юго-Восточную Азию. В 2016 году экспорт превысил 2 млн долларов.
На местах мы устраивали различные мероприятия, давая возможность попробовать нашу продукцию. Не только представители корейских диаспор, но и коренные жители Южной Америки оставляли хорошие отзывы. Это дало начало продажам. Тогда я понял, что токпокки вполне может стать блюдом с мировым именем. Мы первоначально ориентировались на внутренний рынок. С такой установкой разрабатывался и вкус. Но иностранцам начал нравиться тот самый аутентичный вкус. Мы планируем продолжать работать с токпокки. Мне предлагали под нашим брендом выпускать и другую продукцию. Но я увидел много возможностей для токпокки. Поэтому какое-то время я планирую продолжать работу только в этом направлении, чтобы укрепить свои позиции в этом секторе.
Компания SJ CORE продолжает расширять ассортимент своей продукции токпокки, применяя новые технологии, которые позволяют познакомить как можно больше людей во всём мире с традиционным корейским блюдом токпокки.