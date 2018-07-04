Компания Shinil Industrial – производитель вентиляторов

Сегодня мы познакомимся с компанией Shinil Industrial (신일산업), которая пять лет подряд получает награду d за активное применение в своей продукции новых технологий. Подробнее о ней нам расскажет начальник отдела маркетинга компании г-н Квон Су Хён





В прошлом году Shinil Industrial представила вентилятор с голосовым управлением. В любой ситуации пары слов будет достаточно для включения вентилятора и настройки направления, градуса наклона, силы ветра и таймера. Компания всегда ставит во главу угла инновации. С чем это связано?Shinil Industrial является главным участником южнокорейской отрасли вентиляторов. Всё началось в 1959 году с производства небольших моторов. В 1964 году началась разработка вентиляторов, которые до того момента ввозились из-за рубежа. Shinil Industrial сумела распространить на рынке эту важную в быту технику, дав качественную и недорогую альтернативу импортным аналогам, которые местные жители в своём большинстве не покупали из-за дороговизны. С этой поры компания начала активное развитие. В 1973 году она первой из отечественных профильных компаний начала экспорт своей продукции в Японию, США и Юго-Восточную Азию. Причина такого успеха, сохранённого до наших дней, заключается в технологиях.Shinil Industrial уделяет главное внимание технологичности и качеству продукции. Тщательный контроль сопутствует всему производственному процессу, и компания не намерена останавливаться на достигнутом.Совсем скоро Shinil Industrial отметит 60-летие. В течение всех этих лет компания продолжает развивать технологии и развиваться в своём секторе, одновременно следуя самым последним трендам.