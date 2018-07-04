Компания Shinil Industrial – производитель вентиляторов

Сегодня мы познакомимся с компанией Shinil Industrial (신일산업), которая пять лет подряд получает награду d за активное применение в своей продукции новых технологий. Подробнее о ней нам расскажет начальник отдела маркетинга компании г-н Квон Су Хён
Награда за инновации присуждается компаниям за успехи, достигнутые за счёт инновационных услуг и технологий. Shinil Industrial была удостоена этой награды за создание вентилятора с голосовым управлением SIF-ALPHA14. Это первый подобный продукт в стране. Для его включения нужно произнести кодовое выражение «Сони, ответь». После получения ответа, можно подать специальные команды.
В прошлом году Shinil Industrial представила вентилятор с голосовым управлением. В любой ситуации пары слов будет достаточно для включения вентилятора и настройки направления, градуса наклона, силы ветра и таймера. Компания всегда ставит во главу угла инновации. С чем это связано?
Приближается время четвёртой промышленной революции, и технологии искусственного интеллекта быстро развиваются. В этой связи мы заинтересовались технологиями распознавания речи. Shinil Industrial является лидером на внутреннем рынке вентиляторов, поэтому мы прилагаем усилия для применения новейших технологий в своей продукции. Это и послужило поводом для создания первого в стране вентилятора с голосовым управлением. Это очень актуально, так как в жару людям не хочется двигаться. После выхода в продажу новинки потребители дали ей высокую оценку.
Shinil Industrial является главным участником южнокорейской отрасли вентиляторов. Всё началось в 1959 году с производства небольших моторов. В 1964 году началась разработка вентиляторов, которые до того момента ввозились из-за рубежа. Shinil Industrial сумела распространить на рынке эту важную в быту технику, дав качественную и недорогую альтернативу импортным аналогам, которые местные жители в своём большинстве не покупали из-за дороговизны. С этой поры компания начала активное развитие. В 1973 году она первой из отечественных профильных компаний начала экспорт своей продукции в Японию, США и Юго-Восточную Азию. Причина такого успеха, сохранённого до наших дней, заключается в технологиях.
Главным в вентиляторе является мотор. Мы используем специальный шарикоподшипниковый моторчик, который мы первыми в стране разработали для вентилятора. В быту он особо не нужен, но его особенность заключается в низком шуме и слабом нагреве. Мы не жалеем средств на исследования. Примером наших усилий можно назвать четырёхлопастный пропеллер. Чем больше лопастей, тем мягче и тише ход. Но и сила ветра падает. Обычно используются три или пять лопастей. Кажется, сделать четыре лопасти просто, но это не так. Тут нужны серьёзные технологии, которые у нас есть.
Shinil Industrial уделяет главное внимание технологичности и качеству продукции. Тщательный контроль сопутствует всему производственному процессу, и компания не намерена останавливаться на достигнутом.
Shinil Industrial продолжает работу над созданием новой продукции с инновационными технологиями в соответствии с требованиями потребителей. К примеру, многие семьи с детьми неохотно покупают вентиляторы из опасений, что ребёнок засунет руку в пропеллер. Но у нас есть умная система безопасности, которая моментально отключает аппарат, если рука касается защитных решёток корпуса. Появилась функция естественного ветра, обеспечивающего мягкие потоки воздуха. Есть двойная лопасть, позволяющая создавать максимально длинные потоки воздуха. Shinil Industrial сотрудничает в разработке бытовой электротехники с оператором мобильной связи LG U Plus. Первым результатом этого стал вентилятор, управляемый через смартфон. Компания продолжает наращивать технологический потенциал, чтобы удержать первенство на рынке.
Совсем скоро Shinil Industrial отметит 60-летие. В течение всех этих лет компания продолжает развивать технологии и развиваться в своём секторе, одновременно следуя самым последним трендам.