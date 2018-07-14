Компания «Ханхва систем» - производитель дронботов

С 28 по 30 июня в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо проходила выставка роботов, дронов и виртуальной реальности. Мероприятие проводилось в четвёртый раз. В нём принимали участие крупнейшие в мире профильные компании, в том числе занятые в оборонной промышленности. Сегодня мы начнём серию передач, посвящённых наиболее заметным отечественным предприятиям, хорошо показавшим себя на выставке. Первая на очереди компания «Ханхва систем» (한화시스템). Познакомит нас с ней директор исследовательского центра систем управления, контроля и связи при компании «Ханхва систем» г-н Чон Сон Хон.



Сегодня условия ведения боевых действий меняются. Снижается количество вооружённых сил, сокращается время военной службы, значительно расширяется зона наблюдения поля боя. В этой связи растёт потребность в беспилотных технологиях, в том числе дронах. Поэтому наша компания заинтересовалась возможностями применения боевых дронов. В боевой обстановке шесть главных принципов действий. Это командование, оперативный контроль, защита, мобильность, огневая сила, материальное обеспечение. Мы занимаемся вопросами приведения дронов в соответствие с этими факторами.





29 июня г-н Чон Сон Хон выступил с лекцией на тему повышения качества управления и контроля в сфере дронботов. Этот термин соединяет понятия дрона и робота. Это часть новой концепции Game Changer в сухопутных войсках. Game Changer ставит своей целью максимально повысить боеспособность армии в условиях снижения рождаемости, сокращения численности армии и длительности военной службы. Концепция сосредоточена на таких аспектах как ракетные силы, мобильные бригады, подразделения особого назначения и боевая экипировка. Именно поэтому «Ханхва систем» занимается боевыми дронами.Компания «Ханхва систем» занимается дроноботами, поскольку её специализацией является оборонная электроника. Она начинала в 1978 году с производства пороха. В 1984 году был создан лазерный дальномер, что требует большого технологического потенциала. На сегодняшний день «Ханхва систем» обладает технологиями создания электрооптической аппаратуры, систем тактической связи и других. Занимаясь многофункциональным радаром для зенитно-ракетных комплексов «Чхонма» и ракет средней дальности класса земля-воздух «Чхонгун», компания получила важнейшие технологии сенсоров для управляемого оружия. Это лишь малая часть технологий «Ханхва систем». Теперь они активно внедряются в боевых дронботах.Одной из перспективных технологий «Ханхва систем» является беспроводная подзарядка дронбота на расстоянии. Для этого используется энергетический лазер. Это очень важная функция для боевого аппарата. Впервые компания показала технологию управления дронботом на выставке RoboUniverse & K Drone. Идёт работа по применению технологий четвёртой промышленной революции.К 2026 году сухопутные войска намерены создать боевой шлем, который будет отображать для бойца информацию, подаваемую дронботом, обеспечить армию управляемыми пулями и носимой робототехникой, которая будет повышать возможности солдат. Компания «Ханхва систем» находится в авангарде работы в этом направлении.