Компания «Ханхва систем» - производитель дронботов

С 28 по 30 июня в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо проходила выставка роботов, дронов и виртуальной реальности. Мероприятие проводилось в четвёртый раз. В нём принимали участие крупнейшие в мире профильные компании, в том числе занятые в оборонной промышленности. Сегодня мы начнём серию передач, посвящённых наиболее заметным отечественным предприятиям, хорошо показавшим себя на выставке. Первая на очереди компания «Ханхва систем» (한화시스템). Познакомит нас с ней директор исследовательского центра систем управления, контроля и связи при компании «Ханхва систем» г-н Чон Сон Хон.
Сегодня условия ведения боевых действий меняются. Снижается количество вооружённых сил, сокращается время военной службы, значительно расширяется зона наблюдения поля боя. В этой связи растёт потребность в беспилотных технологиях, в том числе дронах. Поэтому наша компания заинтересовалась возможностями применения боевых дронов. В боевой обстановке шесть главных принципов действий. Это командование, оперативный контроль, защита, мобильность, огневая сила, материальное обеспечение. Мы занимаемся вопросами приведения дронов в соответствие с этими факторами.
29 июня г-н Чон Сон Хон выступил с лекцией на тему повышения качества управления и контроля в сфере дронботов. Этот термин соединяет понятия дрона и робота. Это часть новой концепции Game Changer в сухопутных войсках. Game Changer ставит своей целью максимально повысить боеспособность армии в условиях снижения рождаемости, сокращения численности армии и длительности военной службы. Концепция сосредоточена на таких аспектах как ракетные силы, мобильные бригады, подразделения особого назначения и боевая экипировка. Именно поэтому «Ханхва систем» занимается боевыми дронами.
Наша компания долгие годы работает в оборонной области. В разработке боевых дроноботов мы уделяем большое внимание управляемости, а также максимальному повышению огневой мощи. В этом процессе вычленяются отдельные конкретные задачи – создание системы зарядки батареи, дополнительные функции, системы защиты и другие.
Компания «Ханхва систем» занимается дроноботами, поскольку её специализацией является оборонная электроника. Она начинала в 1978 году с производства пороха. В 1984 году был создан лазерный дальномер, что требует большого технологического потенциала. На сегодняшний день «Ханхва систем» обладает технологиями создания электрооптической аппаратуры, систем тактической связи и других. Занимаясь многофункциональным радаром для зенитно-ракетных комплексов «Чхонма» и ракет средней дальности класса земля-воздух «Чхонгун», компания получила важнейшие технологии сенсоров для управляемого оружия. Это лишь малая часть технологий «Ханхва систем». Теперь они активно внедряются в боевых дронботах.
Одной из задач дронботов на поле боя является ведение наблюдения, поэтому нужна камера, способная работать в любое время суток. Для этого мы создали камеру EO·IR. Также ведутся работы по созданию канала передачи данных, через который за аппаратом будет осуществляться постоянный контроль. Разрабатывается и другая аппаратура, необходимая для обработки данных.
Одной из перспективных технологий «Ханхва систем» является беспроводная подзарядка дронбота на расстоянии. Для этого используется энергетический лазер. Это очень важная функция для боевого аппарата. Впервые компания показала технологию управления дронботом на выставке RoboUniverse & K Drone. Идёт работа по применению технологий четвёртой промышленной революции.
Дронботы будут играть важную роль на поле боя, когда система будет полностью завершена. Эффективное применение беспилотных технологий в армии позволит максимально повысить боеспособность, даже несмотря на нынешнее сокращение армии. Мы будем продолжать работать над развитием технологий, которые позволят реализовать это. Мы не создаём непосредственно оружие, а заняты разработкой электронных систем для танков, кораблей, самолётов и другой военной техники. Компания занимается и новейшими технологиями четвёртой промышленной революции, искусственного интеллекта в сфере обороны и другими.
К 2026 году сухопутные войска намерены создать боевой шлем, который будет отображать для бойца информацию, подаваемую дронботом, обеспечить армию управляемыми пулями и носимой робототехникой, которая будет повышать возможности солдат. Компания «Ханхва систем» находится в авангарде работы в этом направлении.