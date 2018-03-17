Распространение движения 'MeToo' в южнокорейской индустрии шоу-бизнеса!

'MeToo' или «Я тоже» - хэштег, ставший популярным в социальных сетях с октября 2017 года, и подчёркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств. Движение 'MeToo' мгновенно охватило Южную Корею начиная с января 2018 года. Среди обвинённых в сексуальных домогательствах или нападениях оказались такие известные южнокорейские актёры, как О Даль Су, Чо Мин Ги, Чо Чжэ Хён и другие. Общественность продолжает выступать против ужасных действий актёров, режиссёров, продюсеров и иных вовлечённых в скандалы лиц. И всё больше южнокорейских знаменитостей, такие, как актрисы Ким Тхэ Ри и Ким Нам Чжу, присоединяются к движению, чтобы поддержать жертв, нашедших в себе силы рассказать правду. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 7 марта.