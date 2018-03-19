У актрисы Су Чжи и актёра Ли Дон Ука начался роман!

9 марта 2018 года стало известно о том, что Су Чжи и Ли Дон Ук состоят в романтических отношениях. Первое время агентства 'JYP Entertainment' и ‘Starship Entertainment’ не давали утвердительного ответа на этот вопрос, отмечая лишь, что пара находится в самом начале развития отношений. Но вскоре представители агентств уточнили информацию у своих подопечных и признали факт отношений звёзд. Представители сообщили, что молодые люди действительно сблизились. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 14 марта.