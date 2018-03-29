Самые горячие новости шоу-бизнеса марта!

Начиная с марта 2018 года, на последней неделе каждого месяца мы будем знакомить радиослушателей с самыми горячими новостями южнокорейского шоу-бизнеса, произошедшими за последний месяц. Наиболее громкие новости уходящего месяца были связаны с распространением кампании 'MeToo' в индустрии шоу-бизнеса Кореи и её активной поддержкой. А 14 марта агентство 'SM Entertainment' приобрело акции агентства 'Keyeast' его директора и актёра Пэ Ён Чжуна, а также акции агентства - 'FNC Entertainment', с которым поддерживает контракт телеведущий и комедиант Ю Чжэ Сок. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 28 марта.