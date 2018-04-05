Новая бойз-группа 'Stray Kids' завоёвывает поклонников K-Pop!

25 марта 2018 года на стадионе Чанчхун в столичном муниципальном округе Чун-гу прошёл шоукейс по случаю выпуска мини-альбома 'I am NOT' бойз-группы 'Stray Kids'. А уже 26 марта вышел новый диск. 'Stray Kids' – это начинающая группа, выступающая под руководством музыкального агентства 'JYP Entertainment'. Полагается, что продвижение свежей бойз-группы является основной задачей 'JYP Entertainment' в текущем году. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 4 апреля.