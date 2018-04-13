Топ-звезда Чхве Чжи У вышла замуж!

До недавних лет актриса Чхве Чжи У повторяла в каждом интервью, что она не собирается спешить выходить замуж в скором будущем. И это было не так уж и удивительно, ведь её карьера в самом расцвете. Но 29 марта 2018-го года Чхве Чжи У сыграла свадьбу в гостинице «Сигниэлл», расположенной в столичном муниципальном округе Сонпха-гу. Об этом невеста объявила после завершения церемонии, выложив в сети интернет послание, написанное от руки. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 11 апреля.