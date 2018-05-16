Актриса Ким Тхэ Хи вернулась к работе!

1 мая 2018 года на экраны телевидения и кинотеатров Кореи вышел новый рекламный ролик компании с участием актрисы Ким Тхэ Хи. Возвращение к работе южнокорейской топ-звезды, несомненно, привлекло большое внимание.

А у участниц группы ‘Lovelyz’ недавно появился милый четвероногий друг, которого они взяли к себе из приюта для бездомных животных. Они появились с ним на записи развлекательной музыкальной программы 'Music Bank' компании KBS 27 апреля 2018 года. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 2 мая.

