Южнокорейский кинофильм «Операция: Шпион, исчезнувший на севере» на Каннском фестивале!

В мае текущего года состоялся Каннский международный кинофестиваль-2018. На нём южнокорейский кинематиограф представил картину «Операция: Шпион, исчезнувший на севере» (The Spy Gone North (공작)), получив похвальные отзывы кинокритиков и зрителей. Недавно ударник Чхве Мин Хван из молодёжной бойз-группы 'FTISLAND' и Юль Хи - бывшая участница гёрлз-группы 'LABOUM', рассказали о своей предстоящей свадьбе и не только! Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 16 мая.