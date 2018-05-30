Актриса Юн Ын Хе возвращается на телевизионные экраны!

Актриса Юн Ын Хе снимется в телесериале впервые за последние пять лет! Первые новости об этом появились 16 мая 2018 года. А уже на следующий день представитель агентства 'JARMY ENTERTAINMENT', с которым контракт у Юн Ын Хе, подтвердил информацию. А бойз-группа «Бантхан сонёндан» впечатляет новыми достижениями! С выпуском свежего альбома 'LOVE YOURSELF 'Tear' и песни 'FAKE LOVE' ребята установили новые рекорды и завоевывают сердца новых поклонников по всему миру. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 23 мая.