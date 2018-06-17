Актёр Ким Чжун, известный ролью в телесериале «Парни лучше цветов» стал отцом!

Актёр Ким Чжун, известный по телесериалу «Парни лучше цветов», стал отцом! Новости об этом появились 8 июня 2018 года. Как оказалось, он женат уже третий год. Кроме того, сегодня, 13 июня, одновременно с местными выборами в 12 избирательных округах проходят выборы в Национальное собрание РК. Некоторые звезды южнокорейского шоу-бизнеса приняли участие в досрочном голосовании на местных выборах, показав пример гражданам страны! Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 13 июня.