Распад звёздной пары Су Чжи и Ли Дон Ука.

Первые новости о распаде пары артистки Су Чжи и актёра Ли Дон Ука появились первого июля, а на следующий день в одном из средств массовой информации появилось сообщение, что актёр и актриса больше не являются парой. В тот же день актёры официально признали, что действительно расстались. Ли Дон Ук и Су Чжи в интервью журналистам отметили, что расстались по-хорошему, планируют остаться друзьями и продолжать поддерживать друг друга в качестве коллег. Первого июня вышла цифровая версия песни «Ливень» – одного из треков нового альбома, который планируют выпустить 16 июля текущего года. В первый же день песня украсила верхние строчки хит-парадов популярнейших музыкальных сайтов страны, таких как 'Melon', 'Naver', 'Bugs' и др. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 7 июля.