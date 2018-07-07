Певица Коми и артист Чо Чжон Сок свяжут себя узами брака!

На последней неделе каждого месяца мы, как всегда, подводим итоги новостей, с которыми знакомили радиослушателей в нашей программе в течение месяца. А ещё мы знакомим с новостью, которая появилась на последней неделе июня. 22 июня 2018 года певица Коми и актёр мюзикла и телеведущий развлекательных передач Чо Чжон Сок объявили, что сыграют свадьбу осенью текущего года. Представитель музыкального агентства Коми 'C-JeS Entertainment' подтвердил информацию, сказав, что звёздная пара действительно собирается связать себя узами брака во второй половине текущего года. Точная дата бракосочетания пока не сообщалась, но уже известно, что церемония будет проходить в закрытой форме. Подробнее обо всём вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 27 июня.