WINNER готовятся к идеальному возвращению

Бой-бенд WINNER готовится к шумному возвращению. По информации многочисленных источников из мира шоу-бизнеса, участники группы WINNER 19 февраля отправились в Лос-Анджелес на съемки музыкального клипа к новой композиции, а их возвращение уже запланирово на март 2018 года. Эта новость уже подтверждена главой продюсерской компании YG Entertainment, к которой относится WINNER, Ян Хён Соком. «Уже скоро съемки клипа. Выкладываем самую крупную сумму. Хотя важнее этого является тот факт, что мы все готовимся без единой помарки», - написал он в личном инстаграме, таким образом еще больше заинтриговав поклонников группы. Известно, что музыка к некоторым песням была написана самими участниками и написана в новом для группы жанре. В последнее время участники WINNER Кан Сын Юн, Ли Сын Хун, Сон Мин Хо и Ким Чжин У были задействованы в личных проектах, однако не забывали про работу над новым альбомом и новым стилем.