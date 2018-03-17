Ли Мин Чжон получила в подарок торт

Актриса Ли Мин Чжон опубликовала в личном инстаграме трогательное фото торта, который ей подарил ее маленький сын. «Чжун Хо (имя сына) и Сон Мин сделали этот тортик на мое день рождения с учительницей. Не очень верится, что он был сделан четырехлетним ребенком», - подписала снимок Ли Мин Чжон. На фотографии можно увидеть, как между двумя толстыми коржами из шоколадного теста выступает аппетитно нарезанная клубника и взбитые сливки. День рождения актрисы прошло 16 февраля. Напомним, на данный момент Ли Мин Чжон приняла предложение сыграть главную роль в сериале «Судьба и гнев» (운명과 분노) и уже вовсю готовится к съемкам.