Ян Ё Соп выпустил новый мини-альбом

Исполнитель Ян Ё Соп представил новый альбом впервые за пять лет. В минувший понедельник он представил свой второй мини-альбом под названием «Белый» (白). Альбом сразу поднялся на первое место в музыкальных чартах Hanteo и Synnara, а также вызвал интерес со стороны слушателей. Заглавная композиция «Там, где тебя нет» (네가 없는 곳) также завоевала первое место в самых известных чартах Кореи, что еще рад подчеркнуло талант Ян Ё Сопа. Новый мини-альбом был составлен из восьми композиций, среди которых кроме заглавной композиции присутствует песня «Звезда» (별), It's You, «Сегодняшний день» (오늘 하루), «Душа» (마음), «Начало» (시작) и др. 23 февраля артист появится с «Там, где тебя нет» на сцене известной телепередачи Mnet Countdown.