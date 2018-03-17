Впервые в истории корейский фильм удостоился премии BAFTA

Драматический триллер «Девушка» (아가씨) прославленного корейского режиссера Пак Чхан Ука стал первым в истории корейским фильмом, завоевавшим приз Британской академии кино и телевизионных искусств. Картина Пак Чхан Ука «Девушка» удостоилась премии в номинации «Лучшее кино на иностранном языке». 71-я церемония вручении наград премии BAFTA состоялась 18 февраля 2018 года в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA считается одной из самых влиятельных академий кино в мире, а корейским фильмам до этого момента ни разу не удавалось попасть в призеры, что делает победу драмы «Девушка» настоящим историческим событием для корейского мира кино. Напомним, что картина была высоко оценена на Каннском кинофестивале в 2016 году, в том же году получила два приза в категории «Лучшее кино на иностранном языке» и «Кино искусства» на церемонии вручения наград, организованной Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).

