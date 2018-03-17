Какой сериал последует за «Золотой моей жизнью»?

Сериал телеканала KBS 2 по выходным «Золотая моя жизнь» (황금빛 내인생), добившийся высочайших рейтингов, подходит к концу, и на его место приходит достойная замена под названием «Будем вместе жить» (같이 살래요). Напомним, еще в декабре прошлого года в расположенном в столичном районе Ёидо здании KBS состоялось официальное чтение сценария, на которое прибыли исполнители главных ролей и члены съемочной группы. «Будем вместе жить» - это семейный сериал о сложных жизненных ситуациях и, конечно же, о любви. Главный герой Пак Хё Соп работает обувным мастером и в одиночку тянет на себе четверых детей. Однажды он встречает первую любовь, с которой не виделся 36 лет, и превращается из папы в мужчину. Кроме его истории, в сериале будет много занимательных героев разных возрастов с разным темпераментов. Главные роли исполнят Ю Дон Гын, Чан Ми Хи, Хан Чжи Хе, Ли Сан У и др. Трансляция начнется 17 марта в 19:55 вечера на телеканале KBS 2 по местному времени.