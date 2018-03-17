Ли Хо Вон ушел, но обещал вернуться

Экс-участник мужской группы Infinite Ли Хо Вон готовится к сольному дебюту, который состоится в марте 2018 года. По информации источников из шоу-бизнеса, в конце марта Ли Хо Вон представит сольный альбом, а сейчас активно готовится к новому витку своей карьеры. Также стало известно, что в конце февраля он завершил съемки музыкального видео для заглавной композиции, которое обещает быть на высоком уровне. Ли Хо Вон дебютировал в группе Infinite в 2010 году, а позже дебютирвал уже в кино. На его счету много успешных сериалов таких как, «Ответь, 1997» (응답하라 1997), «Маска» (가면), «Два копа» (투깝스), где главную роль исполнила популярная актриса и певица Хе Ри, и многие другие. Будучи участником Infinite, он зарекеомендовал себя как мощный хореограф и хороший рэпер, поэтому у многих его поклонников возникает вопрос: «А каким же будет сольный исполнитель Ли Хо Вон»?