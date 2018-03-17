Волонтер Ко Со Ён

Актриса Ко Со Ён и ее девятилетний сын занялись волонтерской деятельностью. 10 февраля Ко Со Ён опубликовала на личной страничке в социальной сети снимок, на котором она, одетая в длинную теплую куртку черного цвета берет в руки с большой стопки угольный брикет, а стоящий рядом сын следит за движениями мамы. «Замечательный опыт. Драгоценное время. Все постарались на славу. Сынок, а ты тоже молодец!», - гласила подпись. В недавнем интервью актриса призналась, что долго откладывала возвращение в кино только из-за детей. «Я всегда хотела всему учить своих детей сама, поэтому долго не могла вернуться на экраны», - сказала она. И судя по активной деятельности Ко Со Ён, у нее это отлично получается! Напомним, в 2010 году она вышла замуж за известного корейского актера Чан Дон Гона, в тот же год родила ему сына, а позже в звездной семье родилась дочь.