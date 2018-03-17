Со Хён исполнила вместе с северокорейским ансамблем

11 февраля южнокорейская певица Со Хён написала новую историю –двадцатишестилетняя певица выступила совместно с северокорейским классическим ансамблем Самчжиён, исполнив в тот день две композиции под названием «Давайте снова встретимся» (다시 만납시다) и «Наше желание» (우리의 소원은 통일). Данные композиции несли в себе обоюдное желание стран объединиться. На концерте, организованном в честь приезда северокорейской делегации на Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане, присутствовали Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругой, а также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Несмотря на малое количество времени для репетиций Со Хён удалось отлично справиться с задачей. О концерте стало известно только 12 февраля из официальной страницы Голубого дворца в Фейсбуке. Со Хён дебютировала в 2007 году в составе корейской группы Girls’ Generation, ставшей впоследствие одной из самых известных женских групп в Азии и во всем мире.