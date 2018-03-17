Тхэ Ян и Мин Хё Рин в романтической фотосессии

30 января Dazed Korea написали на своей официальной страничке, что 3 февраля они выпустят в продажу специальный выпуск ‘loved’ с фотографиями Тхэ Яна и Мин Хё Рин (Dazed Korea Special edition book). Кроме того, Dazed Korea представили видеоролик с влюбленными, снятый на прекрасных Гавайских островах. На ролике показана загадочная и красивая пара Тхэ Ян - Хё Рин, а также окружающие их живописные места и пляжи. Напомним, после четырех лет отношений Тхэ Яна и Мин Хё Рин решили создать семью. Бракосочетание прошло 3 февраля в одной церкви только в окружении семьи, родственников и самых близких друзей. Позже для друзей пара устроила афтерпати в Paradise City города Инчхона.