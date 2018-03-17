Группа GOT7 сотрудничает с Хё Рин

Мужская группа GOT7 представила совместную композицию с сольной певицей Хё Рин, участницей известной женской группы SISTAR. Релиз сингла «Только ты одна» (너 하나만), написанного в жанре R&B, состоялся 28 февраля 2018 года в 18:00 по местному времени. «Только ты одна» - это немного новое звучание для GOT7, ведь группа никогда не пробовала себя в R&B Pop Sound. Музыка к самой композиции была написана композитором Сим Ын Чжи, а слова участником группы по имени JB. Сотрудничество с сильной вокалисткой Хё Рин подогрело интерес к возвращению GOT7, всего за 17 часов отрывок из музыкального клипа к синглу «Только ты одна», опубликованного на официальном канале JYP Entertainment в YouTube, посмотрело более 1,3 миллионов раз. 12 марта группа представит новый альбом «Все внимание к тебе» (아이즈 온 유/Eyes On You) с заглавной композицией «Смотри» (룩/Look), а после начнет активное гастролирование.