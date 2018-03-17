G-DRAGON отправился служить Родине

Известный певец, участник мужской группы BIG BANG и музыкальный продюсер G-DRAGON отправляется исполнить воинский долг. 27 февраля его менеджер опубликовал снимок в личном инстаграме прямо перед отъездом в военную часть, где кумир миллионов будет проходить службу. Под снимком тот написал: «Возвращайся целым и невредимым, брат». На опубликованном снимке видно, что артист находится в бодром расположении духа, коротко постриженный G-DRAGON отдает символическую честь, при этом игриво закрыв левый глаз. Поклонники оставили много добрых комментариев с такими пожеланиями как, «Увидимся позже, когда будут цвести цветы», «Береги себя там!» или «Как я и слышал(а), у G-DRAGON хорошие отношения с менеджером». Квон Чжи Ён (настоящее имя артиста) отправился в учебный центр подготовки новобранцев дивизии «Белый череп», расположенный в третьей воинской части уезда Чхольвон провинции Канвондо.