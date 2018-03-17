Ли Ха Ни на самом важном спортивном меропритяии

25 февраля миллионы людей следили за церемонией закрытия Олимпийских Игр 2018 в Пхёнчхане, которая проходила на олимпийском стадионе в провинции Канвондо. Корейская актриса, модель и «мисс Корея-2006» Ли Ха Ни была удостоена чести выступать в первом танцевальном номере под названием «Свет гармонии» (조화의 빛). Одетая в красивый ханбок, традиционный корейский костюм, вместе с другими танцорами она исполнила традиционный танец «Чхунэнму» (춘앵무), который обычно танцевали при королевском дворе в ожидании весны. Вместе с Ли Ха Ни и остальными танцорами в номере выступили музыканты из бэнда Jambinai и юный гитарист Ян Тхэ Хван, привнесшие в традиционный корейский номер западной культуры. «Она очень ответственно подошла к репетициям «чхунэнму» для церемонии закрытия Олимпийских Игр», - сказали ее представители новостному порталу OSEN.

