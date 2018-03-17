Фанаты Чхо А устроили ей праздник

Чхо А, бывшая участница группы АОА, поделилась со своими подписчиками в инстаграме интересными снимками. 6 марта она опубликовала несколько фотографий, на которых в одном из помещений сеульского метрополитена запечатлены рекламные стенды с ее изображениями и поздравлениями от поклонников. Певица была очень тронута этой акцией и подписала фотографии словами: «6 марта. Спасибо. Я же сейчас отдыхаю и как бы не могу получать такие большие подарки. Но я так благодарна за эти поздравления. Я сохранила все в телефоне и буду смотреть на снимки, чтобы заряжаться этой теплотой. Я буду всегда помнить о вас с благодарностью». Напомним, Чхо А покинула группу АОА в июне 2017 года и сейчас находится в длительном отпуске.