Актриса Хан Га Ин вновь на экране

Корейская актриса Хан Га Ин вернулась в мир кино после шестилетнего перерыва в карьере. Она уже утверждена на главную роль в сериале из двенадцати эпизодов «Любовница» (미스트리스) телеканала OCN, в котором также сыграют Син Хён Бин, Чхве Хи Со и Ку Чжэ И. Каждая из актрис воплотит на экране роль обычной хозяйки кофейни, врача-психиатра, преподавателя и директора адвокатской конторы. Сериал снят в жанре триллер и повествует о четырех женщинах, которые оказываются впутанными в череду серийных убийств. Хан Га Ин исполнит роль Чан Сэ Ён, два года назад потерявш в аварии своего мужа и в одиночку воспитывающ единственную дочь. Жизнь главной героини меняется после загадочных звонков с неизвестного номера, подозрительных людей и событий вокруг нее. Какой будет героиня Хан Га Ин покажет время, а поклонники уже ждут премьеру. Трансляция сериала «Любовница» запланирована на начало апреля.