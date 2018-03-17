DBSK записали новый альбом

28 марта 2018 года принцы корейской поп-музыки, участники группы DBSK выпускают новый регулярный альбом. Это будет их первым полноценным альбомом после выпущенного в июле 2014 года седьмого регулярного под названием «» (). В прошлом году вернулись из армии, после чего каждый из них записал сольный сингл. Новые композиции были своеобразным разогревом перед главным событием, котор с нетерпением ждут сотни тысяч, а то и миллионы поклонников DBSK. В новый альбом войдут записанные в разных жанрах и стилях композиции, которые также позволят солистам DBSK продемонстрировать свой отменный вокал. Известно, что на данный момент артисты завершили съемки нового музыкального видео и полностью посвящены репетициям перед возвращением на сцену. Кроме того, теперь их можно чаще увидеть в развлекательных программах, например они были гостями в «Я живу один» (나 혼자 산다), «Пивная всей жизни» (인생술집) и в пятом сезоне шоу «Твой голос видят» (너의 목소리가 보여).

