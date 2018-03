GOT7 вынесли всех

Мужская группа GOT7 сделав релиз нового альбома Eyes On You с заглавной композицией Look, завоевала все главные музыкальные чарты Кореи. Залитая 12 марта в 18:00 вечера композиция Look уже в 07:00 утра следующего дня была на первой строчке Mnet Music, Naver Music, Sori Bada и др. А всего за двое суток музыкальный клип к этой песне на YouTube посмотрели более 13 миллионов раз. Кроме того, альбом Eyes On You попал на первое место в чартах iTunes в двадцати странах, среди которых числится Бразилия и Новая Зеландия. Написанная в жанре поп композиция Look имеет оттенки хауса и отлично подходит под вокал всех семи участников группы. «Я утешаю неуверенную тебя полными любви глазами», - гласят строки из песни.