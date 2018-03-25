Ли Хви Чжэ покидает «Возвращение супермена»

Артист разговорного жанра и шоумен Ли Хви Чжэ вместе со своими сыновьями-близнецами покидает известную телепередачу телеканала KBS 2 «Возвращение супермена» после шести лет регулярных съемок. 13 марта компания KBS заявила, что в начале марта семья Ли Хви Чжэ завершила последние съемки, а выпуски с их участием можно будет смотреть до середины апреля 2018 года. Напомним, Ли Хви Чжэ вместе со своей семьей принял участие в съемках пилотной серии «Возвращение супермена» в сентябре 2013 года, и с тех пор несмотря на частые кадровые изменения в съемочной группе являлся постоянным участником. Однако теперь, когда его сыновьям Со Чжуну и Со Ону исполнилось по пять лет, настало время прощаться со зрителями. Телепередача «Возвращение супермена» проходит в 48-часовом формате, когда отцы должны полностью заниматься уходом и воспитанием ребенка. После ухода Ли Хви Чжэ, в передаче со своими семьями продолжат съемки футболист Ли Дон Гук, шоумен Сэм Гэмильтон и участник группы SECHSKIES Ко Чжи Ён.