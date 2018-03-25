Актер Чан Дон Гон стал злодеем

Известный корейский актер Чан Дон Гон впервые за двадцать пять лет своей актерской карьеры появится в роли отрицательного персонажа. Из-за зверского убийства главный герой фильма «Семилетняя ночь» (7년의 밤) Чхве Хён Су (Рю Сын Нён) в одночасье теряет все, а второй персонаж по имени О Ён Чжэ (Чан Дон Гон) потеряв родную дочь, ступает на тропу мести. Сам исполнитель роли О Ён Чжэ поделился, что хочет создать образ реального персонажа без прикрас. «Когда такой актер как Чан Дон Гон, прекрасно играющий положительные роли, перевоплощается в беспощадного и хладнокровного мстителя, это становится очень интересно. Мы уверены, что зрители будут в восторге от его нового образа», - сказал режиссер фильма Чху Чхан Мин. В Корее премьера драматического триллера «Семилетняя ночь» состоится 28 марта 2018 года.